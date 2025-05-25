Antalya Körfezi açıklarında yaşanabileceği varsayılan 5.1 büyüklüğündeki deprem senaryosu, Kepez Belediyesi tarafından gerçeğini aratmayan tatbikatla hayata geçirildi.

Kepez Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü, muhtemel depremlere karşı hazırlıklı olmak amacıyla Belediye Sağlık Merkezi’nde kapsamlı bir deprem tatbikatı gerçekleştirdi. Antalya Körfezi açıklarında, 5.1 büyüklüğünde ve 7 kilometre derinlikte meydana geldiği varsayılan deprem senaryosu ile gerçeğini aratmayan bir deprem tatbikatı yapıldı. Gerçekleştirilen tatbikatta, Kepez Belediyesi’nin Acil Durum Eylem Planlarının güncelliği, uygulanabilirliği ve etkinliğini test edildi. Tatbikat kapsamında ilk olarak toplanma alanında sayım yapıldı. Toplanma alanında bulunmayan personel için de Kepez Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (KEPAT), senaryo gereği kurtarma faaliyetlerinde görev aldı. Deprem anında bayılma ve yaralanma gibi sebeplerle binadan güvenli bir şekilde çıkamayan personel bulunarak, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldı. Yaralı personel sedye ile beraber binadan güvenli bir şekilde tahliye edildi.

Acil Durum Eylem Planı test edildi

Kepez Belediyesi Afet İşleri Müdürü Hatice Yıldırım, yaptığı açıklamada, "Antalya Körfezi açıklarında 5.1 büyüklüğünde ve 7 kilometre derinlikte oluştuğu varsayılan deprem senaryosu kapsamında bugün Kepez Belediyesi Sağlık Merkezi’nde bir tatbikat gerçekleştirdik. Bu tatbikatlar, acil durum eylem planlarımızın güncelliğini ve uygulanabilirliğini test etmemize olanak sağlıyor. Ayrıca, deneyerek ve yaşayarak öğrenme imkanı sunması nedeniyle can ve mal kayıplarının önüne geçmek açısından büyük önem taşıyor. Acil durum ekiplerimizle birlikte başarılı bir tatbikat gerçekleştirdik. Bu öğretici ve faydalı tatbikatın ardından, bundan sonraki tatbikatlarımızı habersiz ve ani şekilde yapacağız. Böylece gerçek afet anında nasıl hareket ettiğimizi daha net görmüş olacağız" dedi.