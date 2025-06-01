Kepez Belediyesi’nin ‘Halk Market Projesi’nin ilki Varsak’ta hayata geçiriliyor. Proje ile 500 farklı ürün çeşidi uygun fiyatlarla satışa sunulacak.

Kepez Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla ortaya koyduğu "Halk Market" projesinde sona yaklaştı. İlk Halk Market, Varsak Karşıyaka Mahallesi’nde 150 metrekarelik alanda hizmete girecek. İç market rafları, dolaplar ve montaj çalışmaları tamamlanan markette yaklaşık 500 farklı ürün çeşidi uygun fiyatlarla satışa sunulacak. Özellikle dar gelirli vatandaşların ve emeklilerin temel gıda ürünlerine uygun fiyatlarla ulaşmasını sağlayacak.

"Uygun fiyatlarla alışveriş imkanı sunacak"

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, "Vatandaşlarımız için çok önemsediğimiz Halk Market’in ilkini Varsak’ta açıyoruz. Burada hem dar gelirli vatandaşlarımız hem de emeklilerimiz uygun fiyatlarla alışveriş yapabilecek. Emeklilerimize özel bir ‘Emekli Kart’ vereceğiz; bu kartla alışveriş yaptıklarında indirimler kasada otomatik olarak uygulanacak. Aynı zamanda ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza da kart vereceğiz. Onlar da kimseye muhtaç olmadan istedikleri gibi alışverişlerini yapabilecekler. Sağ elin verdiğini sol el görmeyecek" dedi.