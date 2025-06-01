Kepez Belediyesi, Çankaya Mahallesi’nde pazarcı esnafı ve mahalle sakinleri için önemli bir yatırımı hayata geçiriyor. Pazartesi günleri hizmet verecek olan mahallenin ilk kapalı pazarı açılış için gün sayıyor.

Mülkiyeti Kepez Belediyesi’ne ait olan "Çankaya Kapalı Pazarı" açılıyor. Pazartesi günleri hizmet verecek olan ve 5 bin 731 metrekare alana kurulu mahallenin ilk kapalı pazar alanından 340 esnaf yararlanacak. Pazarcı esnafının mağduriyet yaşamaması için kısa sürede tamamlanan pazar yerinde 8 Aralık 2024 tarihinde alınan encümen kararı doğrultusunda pazarcı esnafının yerleri de 18. Noter huzurunda çekilen kuralarla belirlendi. Kepez Belediyesi ve pazarcı esnafının işbirliğiyle yapımı tamamlanan Çankaya Kapalı Pazar alanı, hem kışın soğuk ve yağışlı havalarda hem de yazın sıcak günlerinde mahalle sakinlerine konforlu bir alışveriş ortamı sunacak.