Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Mezuniyet Töreni düzenlendi. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Bahçesinde düzenlenen mezuniyet törenine, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ayşe Gülbin Arıcı, Prof. Dr. Şükrü Özen, Genel Sekreter Dr. Ali Evren İmre, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Mehtap Pekesen, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Hayatınız a yepyeni bir sayfa açıyorsunuz

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Bugün sizin için yalnızca bir mezuniyet günü değil, aynı zamanda hayatınızda açtığınız yepyeni bir sayfadır. İlkokul sıralarında başlayan eğitim yolculuğunuz, sabrınız, azminiz ve emeğinizle bugün anlamlı bir dönüm noktasına ulaştı. Ancak öğrenme serüveniniz asla bitmeyecek; çünkü sağlık alanında çalışmak, yaşam boyu öğrenmeyi ve sürekli yenilenmeyi gerektirir. Günümüz dünyasında bilgi ve teknoloji hızla değişiyor. Sizlerden beklentimiz; yeniliklere açık, bilgiyi sürekli güncelleyen, gelişim odaklı sağlık çalışanları olmanızdır." dedi.

Tedavinin özü her zaman insandır

Rektör Özkan, "Günümüzde yapay zekâ sistemleri, robotik teknolojiler ve dijital uygulamalar sağlık sektörünü hızla dönüştürüyor. Örneğin robot destekli rehabilitasyon cihazları, felç geçiren hastalara yeni bir umut oluyor. Yapay zekâ tabanlı sistemler, hastalıkların erken teşhisinde ve tedavi süreçlerinde önemli roller üstleniyor. Sizler de bu teknolojik gelişmelerle birlikte çalışacaksınız. Ancak unutmayın; teknolojiyi kullanırken onu daima empati ve şefkatinizle destekleyin. Teknoloji bir araçtır; tedavinin özü ise her zaman insandır" şeklinde konuştu.

Aileleri yürekten kutluyorum

Mezun olan öğrencilerin ailelerine seslenen Rektör Özkan, "Bugün evlatlarınızın başarılarını gururla izliyorsunuz. Onlara sağladığınız sevgi, destek ve güven bu başarıların temelidir. Hepinizi yürekten kutluyorum. Öğrencilerimizin başarısındaki katkınız büyük. Onlara verdiğiniz akademik bilgi, rehberlik ve cesaret sayesinde toplumumuza değerli bireyler kazandırdınız. Sizlere de en içten teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Kapımız her zaman size açık olacaktır

Rektör Özkan, "Meslek hayatınızda birçok fırsat ve elbette zorluklar olacak. Burada aldığınız eğitim, edindiğiniz etik değerler ve geliştirdiğiniz yetenekler sizi her zaman ileri taşıyacaktır. Daima etik değerlerinize bağlı kalın, mesleğinizin onurunu koruyun ve insan olmanın gururunu kalbinizde taşıyın. Sizlerle gurur duyuyoruz. Yolunuzun açık, başarılarınızın sürekli olmasını diliyorum. Kapımız her zaman size açık olacaktır" dedi.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Mehtap Pekesen, mezun olan öğrencilerini tebrik ederek çalışma hayatlarında başarılar diledi. Konuşmaların ardından bölüm birincilerine belgeleri Rektör Özkan tarafından takdim edildi. Program öğrencilerin kep fırlatmasıyla son buldu.