Hakkârili çocuklar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tesislerinde yüzme öğreniyor

Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, ’Yüzme bilmeyen kalmasın’ projesi kapsamında Hakkari Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli olarak öğrencilere yüzme kursu veriliyor. Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, haftada 3 gün yüzme bilmeyen kalmasın projesi çerçevesinde günde 8 seansta 40 öğrenci olmak üzere günde 150 öğrencinin yüzme eğitimi aldığını söyledi. Müdür Yıldırım, "Müdürlüğümüzün projesi çerçevesinde il ve ilçelerde kapsamlı olarak yüzme kurslarımız devam ediyor. 2. sınıf öğrencileri en az 8 seans yüzme eğitimi alıyorlar. Gençlerin eğitim ve kariyer gelişimine büyük katkı sağlayacak 23 branşta ise 3 bin 800 öğrenci kurs görüyor” dedi.