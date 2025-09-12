Hakkari İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının katılımıyla öğrenci taşımacılığı yapan servis şoförlerine yönelik "öğrencilerin güvenli taşınması" konulu toplantı düzenlendi.

Hakkari Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün konferans salonunda düzenlenen toplantının açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Şube Müdürü Muharrem Dündar, öğrencilerin taşınmasına büyük önem verdiklerini belirterek, servis şoförlerinin de bu sorumluluğun farkında olması gerektiğini söyledi. Şube Müdürü Dündar, Hakkâri’de öğrencilerin dörtte birinin taşımalı eğitim kapsamında olduğunu hatırlatarak, "Amacımız, öğrencilerimizin güvenliğini en üst seviyede tutmak ve trafik kazalarının önüne geçmektir. Sizlere emanet edilen çocukların güvenliği, göstereceğiniz özen, sevgi ve sorumluluk bilinciyle doğrudan bağlantılıdır. Bu nedenle yıl boyunca benzer toplantılar ve eğitimler düzenlemeye devam edeceğiz" dedi.

Toplantıya ilgili kurum temsilcileri katıldı.