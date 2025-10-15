Hakkari Valiliği himayesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve İl Özel İdaresi tarafından kabul edilen üç proje kapsamında 47 adet seranın kurulumu tamamlanarak kadın çiftçilere teslim edildi.

Merzan Mahallesi’nde düzenlenen sera teslim törenine konuşan Vali Ali Çelik, çiftçilere yüzde 75 hibe desteği sağlanarak Hakkari merkezde 21, Durankaya beldesinde 7 ve Yüksekova ilçesinde 19 olmak üzere toplam 47 seranın üretime kazandırıldığını belirterek, Hakkari İl Özel İdaresi tarafından kabul edilen projelerle çiftçiler adına sera kurulumları için 10 milyon TL hibe desteği sağlandı. Çiftçi katkılarıyla birlikte toplam proje maliyeti 13,5 milyon TL’ye ulaştı. Seralar 200 metrekarelik, tek tünel, kar tipi plastik örtüden oluşuyor. Proje ile üretim sezonu iki ay uzatılarak ürün verimliliği artırılacak. Kurulan seralar sayesinde Hakkari merkez, Durankaya ve Yüksekova’da toplam 47 çiftçi ailesinin aylık gelirlerinin asgari ücretin üzerine çıkması hedefleniyor. Seralar, kadın istihdamını artırmanın yanı sıra köyden kente göçün önlenmesine, modern tarım tekniklerinin yaygınlaşmasına ve kırsal kalkınmaya katkı sağlayacak. Valilik himayesinde yürütülen bu projeyle Hakkari’de sebze ve fide üretiminin artırılması, yerel üretimle taze sebze ihtiyacının karşılanması ve çiftçilerin gelir düzeyinin yükseltilmesi hedefleniyor" dedi.