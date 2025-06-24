Hakkari’de polis ekipleri tarafından bir otomobilde gerçekleştirilen operasyonda 7 kilo 800 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

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Edinilen bilgilere göre, Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 23 Haziran 2025 tarihinde durumundan şüphelenilen bir otomobilde arama gerçekleştirildi. Yapılan aramada, şüphelinin göğüs ve karın kısmında korsenin altına gizlenmiş şekilde 3 parça halinde toplam 1 kilo 520 gram metamfetamin bulundu. Aynı aracın bagaj bölümünde çuval içerisine gizlenmiş kitap ve defterler arasına zulalanmış 12 parça halinde toplam 6 kilo 280 gram metamfetamin daha ele geçirildi. Toplamda 7 kilo 800 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken, gözaltına alınan şüpheli şaşıs sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak Hakkari Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

Kaynak: İHA