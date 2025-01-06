Hakkari Belediyesinin kar timleri geceli ve gündüzlü olarak karla mücadele ediyor.

Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle belediye ekipleri hemen harekete geçti. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, olumsuz bir durumun yaşanmaması için karla kaplanan yüksek kesimlerdeki Berçelan, Yeni ve Merzan mahallelerinde çalışma başlatarak yolları açık tuttu.

Vali Yardımcısı ve Belediye Başkan Yardımcısı Vekili Tayyar Emre Mahmutoğlu, gece boyunca ekipleri koordine etti. Gelen ihbarlar anında değerlendirildi. Vatandaşların mağdur olmaması için ekipler büyük bir fedakarlık örneği gösterdi.

Temizlik işleri ekipleri, refüjdeki ağaçların kırılmaması için kar yığınlarından arındırdı. Sabah saatlerinde buzlanan yollara yönelik kentin değişik mahallelerinde tuzlama çalışması başlatıldı.

Kar yağışının durmasıyla birlikte çalışmalarını hızlandıran belediye ekipleri, bir taraftan iş makineleri diğer taraftan ise iş makinelerinin giremediği noktalarda kürekli kar timleri tarafından temizleniyor.

Kar timleri; Cumhuriyet, Bulvar, İstiklal ve Altay caddeleri başta olmak üzere bütün cadde ve kaldırımları kardan arındırma çalışmalarını sürdürüyor.