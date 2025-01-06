Arkas Spor, Efeler Ligi’nin 15. haftasında yarın Bursa Büyükşehir Belediyespor’a konuk olacak.

Arkas Spor, Efeler Ligi’nin 15. haftasında yarın Bursa Büyükşehir Belediyespor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Cengiz Göllü Voleybol Salonu’nda oynanacak müsabaka saat 16.00’da başlayacak. Mücadele öncesinde Arkas Spor, ligde oynadığı 13 maçta 8 galibiyet, 5 mağlubiyetle 4. basamakta yer alıyor. Ev sahibi ekip Bursa Büyükşehir Belediyespor ise oynadığı 13 maçta 4 galibiyet, 9 mağlubiyetle 10. sırada bulunuyor. İki ekipte bu zorlu mücadeleyi kazanarak hanelerine 1 galibiyet daha yazdırmayı hedefliyor.