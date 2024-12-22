Hakkari Belediyesi, şehirde toplu taşıma hizmetlerini daha düzenli ve konforlu hale getirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Hakkari Belediyesi, kentin farklı noktalarında bulunan toplu taşıma duraklarını yenileme çalışmaları hız kesmeden devam ederken, önemli bir adım daha atıldı. Durakların önüne belirleyici çizgiler çekilerek hem toplu taşıma araçlarının daha rahat durması sağlanacak hem de diğer araç sürücülerin durakların önüne park etmeleri engellenmiş olacak. Bu uygulama ile toplu taşıma araçlarının durak noktalarında yolcu alıp indirme süreçlerinin daha hızlı ve güvenli hale getirilmesi hedefleniyor.

Yapılan bu çalışmaların trafik düzenini sağlamak ve vatandaşlara daha iyi hizmet sunmak amacıyla gerçekleştirildiğini ifade eden belediye yetkilileri, kurallara uymaları ve toplu taşıma araçlarının kullanımını kolaylaştırmaları noktasında diğer araç sürücülerine de çağrıda bulundular.

Yapılan düzenlemeleri memnuniyetle karşılayan vatandaşlar ise Hakkari Belediyesi’nin toplu taşıma konusundaki hassasiyetinin devam etmesini beklediklerini belirttiler.