Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA), Selçuk Üniversitesi Sürekli Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliğiyle Konya Turizm Çalıştayı düzenledi.

Selçuk Üniversitesi Müze Binası’nda gerçekleştirilen programa, Derbent Kaymakamı Bünyamin Miroğlu, Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Haldun Soydal, Mevlana Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. İhsan Bostancı, Konya İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Yünden, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri, fakülte dekanları, sektör paydaşları ve çok sayıda davetli katılım sağladı. Programın açılışında konuşan Mevlana Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. İhsan Bostancı “Hepimizin yakından takip ettiği üzere, kısaca bacasız sanayi olarak tanımlanan turizm, ülkelerin ekonomilerine büyük miktarlarda döviz girdisi sağlaması, cari açığın ve işsizliğin azaltılmasına büyük katkılar sunması ve sayabileceğimiz pek çok nedenden dolayı gün geçtikçe daha da önem kazanan bir alan haline gelmiştir. Günümüzde birçok ülkenin kalkınma politikalarının odağında gelen turizm sektörünün istihdama katkısı ve yüksek düzeyde katma değer sağlaması, sektöre olan cazibeyi her geçen gün arttırmakta ve bu durum rekabeti de beraberinde getirmektedir. Bu noktada, ülkemizin ve bölgemizin sahip olduğu doğal güzellikler, tarihi miras ve kültürel zenginlikler, turizmde bizlere büyük bir potansiyel sunmaktadır. Burada önemli olan bu potansiyeli en doğru şekilde değerlendirerek hem bölgemizin hem de ülkemizin bu pastadan daha dazla pay almasını sağlamaktır. Bu çerçevede ülkemizin turizm verilerine baktığımızda ise 2024 yılı ilk 9 aylık dilimdeki turizm gelirinin 46,9 milyar dolara ulaştığını, yine ilk 9 ayda ülkemizi ziyaret eden turist sayısının ise 49 milyonu geçtiğini görüyoruz. Ajansımız tarafından Konya ve Karaman Bölgesi’nde bulunan paydaşlarımızın da katkıları ile hazırlanan, 2024-2028 yılları arasını kapsayan ve Cumhurbaşkanı’mızın onayı ile Resmi Gazete’de yayımlanarak geçerlilik kazanan Konya-Karaman Bölge Planı ekseninde TR52 Bölgesi’nin turizm altyapısı incelendiğinde ise, bölgede 200’e yakın tesisin olduğu, bölgenin toplam otel sayısının, Türkiye geneli otel sayısının yüzde 1,21’ini yatak sayısının ise sadece yüzde 0,86’sını oluşturduğu görülmektedir. Yine TR-52 Bölge Planı ekseninde Konya Karaman Bölgesi’nin önemli ve çok çeşitli bir turizm potansiyeline sahip olmasına rağmen, turizm sektöründe hak ettiği gelişmeyi kaydedemediği, bölgede inanç turizminin ön planda tutularak turizmin çeşitlendirilemediği ele alınmış, bölgenin turizmi için sahip olduğu potansiyellerin harekete geçirilmesiyle birlikte turizmden daha fazla pay alabileceği belirtilmiştir. Bununla birlikte, bölgeye gelen yabancı turistlerin büyük bir bölümünün tur acenteleri tarafından paket programlarla geldiği ve gelen turistlerin büyük bir kısmının bölgede konaklamanın yetersiz olmasından ve bölgenin sahip olduğu diğer değerlerin tanıtımının yapılmamasından dolayı birkaç noktayı ziyaret ederek konaklama yapmadan bölgeden ayrılmalarına sebep olduğu paydaşlar tarafından dile getirilmiştir. Gerek bölge planımızda ortaya konulan sorunlara ve gerekse de turizm sektöründe gözlemlenen dünya eğilimlerine bakıldığında; diğer sektörlerde olduğu gibi turizmde de artan rekabet, teknolojik yenilik, hizmet kalitesi, tüketici bilinci ve tatmini gibi kavramlarla birlikte bölgemizin turizm konusunda kendini yenilemesine büyük ihtiyaç duyduğu da su götürmez bir gerçektir. Bu bağlamda, otel, konaklama tesisleri ve turizm işletmelerine yönelik altyapı yatırımlarının hızlandırılması, turizm çeşitliliğinin sağlanarak yeni destinasyonların oluşturulması, bu alanda hizmet veren insan kaynağı kapasitesinin daha donanımlı hale getirilmesi, tanıtım faaliyetlerinin artırılması, yöresel değerlerimizin ön plana çıkarılması ve sürdürülebilir turizm anlayışının benimsenmesi gibi konularda atılacak adımlar bölgemizi turizm konusunda daha da güçlü kılacaktır. Bu da ancak turizm acentesi, turizm işletmeleri, özel sektör temsilcileri, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, yerel aktörler kısacası bölgede yer alan tüm paydaşların sorumluluk alarak hep birlikte bir vizyon ortaya koymasıyla gerçekleşebilecektir. Bu doğrultuda Mevlana Kalkınma Ajansı olarak bölgemizin turizm gelirlerinden daha fazla pay alması adına bugünkü çalıştaydan çıkacak somut öneriler ışığında elimizden geleni yapmaya hazır olduğumuzu sizlerin huzurunda bir kez daha ifade etmek istiyorum” dedi.

“Bölgemizin kalkınmasına yön vermek ve bu kalkınma sürecine katkıda bulunmak üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz”

Başkan Bostancı şöyle devam etti: “Mevlana Kalkınma Ajansı olarak bizler, yönetim kurulumuz önderliğinde, Sanayi Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda sorumluluk alanımızda bulunan Konya-Karaman illerinde gerek işletmelere, kamu kurumlarına ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik olarak uyguladığımız mali ve teknik destek programları ile gerekse de çeşitli konularda hazırladığımız plan ve raporlarla bölgemizin kalkınmasına yön vermek ve bu kalkınma sürecine katkıda bulunmak üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ajansımız tarafından bu doğrultuda, kurulduğumuz günden bugüne kadar 1600 mali ve teknik destek projesine 2024 fiyatları ile yaklaşık 3 milyar TL destek sağlanarak eş finansmanlarla birlikte 5,5 milyar TL’lik yatırım bölgemizde harekete geçirilmiştir. Bugün bizleri bir araya getiren turizm konusunda ise; Ajansımız tarafından bölge planlarımızda yer alan öncelikler kapsamında bölgede turizmin geliştirilmesi amacıyla yürütülen mali ve teknik destek programları kapsamında bugüne kadar 135 projeye 2024 fiyatları ile yaklaşık 400 milyon TL destek sağlanarak, yararlanıcı eş finansmanı ile beraber bölgede 750 milyon TL’lik bir yatırım harekete geçirilmiştir. Hayata geçirilen bu 135 projenin hepsi bizim için birbirinden değerli ve bölgemizin turizmine katkı sunacak mahiyette ancak; Ajansımız Güdümlü Proje Destekleri kapsamında desteklenen ve Konya Büyükşehir Belediyemiz tarafından hayata geçirilen Unesco Dünya Mirası Listesinde bulunan Çatalhöyük Neolitik Kentinin Konya Turizmine Kazandırılması Projesi, Ajansımız ve turizm camiamız için ayrı bir yere sahip. Ajansımız tarafından yaklaşık 50 milyon TL kaynak ayrılan bu proje kapsamında Çatalhöyük’ün önemli bir turizm cazibe merkezi haline gelmesi için karşılama merkezi inşa edilmiş ve yakın zamanda yerli ve yabancı turistlerin ziyaretine açılmıştır. Böyle bir eseri ilimiz turizmine kazandırdığı için Konya Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyorum. Ajansımızda 2024 yılında yeni bir yapılanmaya gittik ve bu yapılanma kapsamında kurduğumuz birimlerden birisi ise ana temasından birisi turizm sektörü olan Kırsal Kalkınma ve Turizm Birimi oldu. Bölgemizin turizm altyapısına değer katacak projeler ve çalışmaları artık bu birimimiz koordinasyonunda daha odaklı bir şekilde yürüteceğiz. Bu vesile ile Kırsal Kalkınma Ve Turizm Birimimiz uhdesinde yürütülen Turizm Teknik Destek Programı’mızın şu anda açık olduğunu ve siz değerli turizm paydaşlarımızdan da bu konuda proje başvuruları beklediğimizi dile getirmek istiyorum. Ajansımız ve Selçuk Üniversitesi Sürekli Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliğiyle düzenlenen ve turizmin tüm paydaşlarını bir araya getiren bu çalıştayımız ile de sektör paydaşlarını bir araya getirerek turizmde yaşadığımız sorunlara ortak akılla çözüm üretmeyi, yeni fikirler ve yeni projeler geliştirmeyi amaçladık. Çalıştayımızın panel kısmında Sağlık Turizmi Destinasyonu Olarak Konya, Gastronomi Turizminde Trendler, İhtiyaçlar ve Gelecek Perspektifleri ve Konya Turizminde Yeni Markalaşma ve Pazarlama Stratejileri konuları ayrıntılı olarak ele alınacak, ardından da gastronomi turizmi, inanç turizmi, doğa-çevre-spor turizmi, sağlık turizmi, kongre turizmi, kültür ve sanat turizmi, engelsiz ve akıllı turizm, taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarımız gibi konular odak masa toplantılarında bölge açısından ele alınarak tartışılacak ve bölgemiz turizminin vizyonu oluşturulması için yol haritası ortaya konulacaktır. Kıymetli iş birliklerinden dolayı çalıştayın düzenlenmesinde emeği geçen başta Selçuk Üniversitesi Sürekli Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Erkan Akgöz’e, panelistlerimize ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyor, çalıştayımızın, bölge turizmi ve ülkemiz adına hayırlı sonuçlar getirmesini temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Ardından kürsüye gelen Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Haldun Soydal da, turizmin ekonomik kalkınma ve döviz girdisi sağlama açısından büyük önem taşıdığını, Türkiye’nin sahip olduğu kültürel ve doğal zenginliklerin yeterince değerlendirilmediğini, bölgenin turizm gelirlerinin daha yüksek seviyelere çıkarılabilmesi için bir vizyon değişikliğine ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Açılış konuşmalarının ardından Mersin Üniversitesi TURAK Üyesi Prof. Dr. Celil Çakıcı’nın başkanlığını yaptığı çalıştayın panel kısmında; Konya Sağlık Turizmi Derneği Başkanı Dr. Mehmet Portakal tarafından “Sağlık Turizmi Destinasyonu Olarak Konya”, Türk Aşçıları Federasyonu Genel Başkanı Zeki Açıköz tarafından “Gastronomi Turizminde Trendler, İhtiyaçlar ve Gelecek Perspektifleri”, TÜRSAB Konya Bölge Temsil Kurulu Başkanı Özdal Karahan tarafından da “Konya Turizminde Yeni Markalaşma Ve Pazarlama Stratejileri” konuları ayrıntılı olarak ele alındı. Panel oturumlarının ardından ise gastronomi turizmi, inanç turizmi, doğa-çevre-spor turizmi, sağlık turizmi, kongre turizmi, kültür ve sanat turizmi, engelsiz ve akıllı turizm, taşınır ve taşınmaz kültür varlıkları gibi konuların sektör paydaşları, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ve akademisyenler tarafından Konya turizmi açısından ele alındığı odak masa toplantıları gerçekleştirildi.

Mevlana Kalkınma Ajansı tarafından düzenlenen çalıştayda elde edilen çıktıların kısa zaman içerisinde bir rapor haline getirilerek, bölge turizminde yaşanan sorunların çözüm önerileri ile birlikte ortaya konulması ve Konya turizmi ile ilgili yeni bir yol haritasının belirlenmesi hedefleniyor.