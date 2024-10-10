8 Ekim’de açılan KUMSsmall Mobilya Fuarı, hafta sonu indirimli mobilya alışverişi imkanı sunuyor. KUMSmall Mobilya AVM’de 12-13 Ekim tarihlerinde fuara özel indirimler uygulanacak.

8 Ekim Salı günü muhteşem bir törenle açılışı yapılan KUMSmall Mobilya Fuarı 13 Ekim Pazar gününe kadar devam edecek. Bu yıl ilki düzenlenen KUMSsmall Mobilya Fuarı, sadece toptan mobilya alıcılarına değil perakende alıcılara da imkanlar sunuyor. 12-13 Ekim tarihlerinde KUMSmall Mobilya AVM’de ’Halk Günü’ adı altında mobilya alışverişinde fuara özel büyük indirimler uygulanacak.

KUMSmall Mobilya Fuarı’nda yüzlerce firma, on binlerce modeliyle yer alıyor. Fuara özel sergilenen ürünler de dahil yüzlerce firma indirim kampanyaları gerçekleştirdi. Kampanyalar KUMSmall Mobilya Fuarı Halk Günü’nde ziyaretçilerine sunulacak. İki gün süresince büyük indirimlerle mobilya ihtiyacı temin edilebilecek.