Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, inşaat sezonuyla artan şikayetlere önlemler alırken yolları kirleten hafriyat kamyonlarını denetliyor.

İnşaat sezonunda denetimlerini artıran Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, çevre ve yol temizliğini sağlamak amacıyla yolları kirletenlere yönelik yaptırımlar uyguluyor. Ekipler, inşaat sezonunun başladığı 1 Kasım’dan bu yana ilçe genelindeki denetim ve uygulamalarda, 253 firma ve şahsa 5 milyon 742 bin 882 Lira para cezası kesti.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci çevre ve yol temizliği için yapılan denetim ve uygulamalar konusunda şunları söyledi:

“Yerel yönetim olarak çevrenin ve doğanın korunması ile ilgili sorumluluğumuzu yaptığımız sürekli denetimlerle yerine getiriyoruz. Kentimizi, doğamızı ve geleceğimizi korumak, bu güzel kenti gelecek nesillere en iyi şekilde bırakmak için özveri ile çalışıyoruz. Zabıta ekiplerimiz, çevreyi kirletenlere karşı etkili bir denetim sürdürüyor. Gerçekleştirilen denetim ve uygulamaların caydırıcı olmasını umuyoruz. Bodrum’un geleceğini korumak için gereken tüm önlemleri almak konusunda kararlıyız.”