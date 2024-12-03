Güzelbahçe Belediyesi, Yelki’de bulunan eski Yelki belediye hizmet binasının ağız ve diş polikliniği yapılması için karar aldı.

Güzelbahçe Belediyesi Aralık ayı meclis toplantısı Belediye Başkanı Mustafa Günay başkanlığında Atatürk Kültür Merkezi Meclis Salonu’nda yapıldı. Gündemle ilgili meclis üyeleri ve vatandaşlara bilgilendirme yapan Başkan Günay, Ağız ve Diş Polikliniği müjdesi verdi. Eski Yelki belde binası, Ağız ve Diş Polikliniği açılması üzerine 10 yıllığına Sağlık Bakanlığına tahsis edildi.

Yelkili vatandaşlardan bu yönde çok talep geldiğini ifade eden Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, “Yelki eski belde binamızın halkın yararına bir yer olması için bu binamızı sağlık Bakanlığına 10 yıllığına tahsis ediyoruz. Kültür Merkezi’mizin altında bulunan belediyemize ait yeri Urla Devlet Hastanesiyle protokol yaprak poliklinik yaptık. Buraya da bir ağız ve diş polikliniği açacağız. Vatandaşlarımız artık Narlıdere ya da başka bir ilçeye gitmeden Yelki‘de diş polikliniği hizmetine ulaşabilecekler." diye konuştu.