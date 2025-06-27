Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Güzel Sanatlar Müzesi, Kültür ve Turizm Bakanlığının onayıyla "Özel Resmi Müze" statüsüne kavuştu. Bakanlık envanterine dâhil edilen müze, bu yönüyle Erzurum’un ve Atatürk Üniversitesinin kültürel miras taşıyıcısı konumunu güçlendirmiş oldu.

Gelişmeyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, müzenin özel müzeler arasında yer almasının hem üniversite hem de şehir adına gurur verici olduğunu ifade etti. Sanatın ve kültürün toplumla buluşmasında üniversitelerin önemli bir rol üstlendiğini belirten Rektör Hacımüftüoğlu, şu ifadeleri kullandı: "Üniversitemizin küresel ölçekteki bilimsel başarılarını, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlardaki çalışmalarımızla da taçlandırmak istiyoruz. Bu bağlamda resmi müze statüsüne kavuşan Güzel Sanatlar Müzemiz; kültürel sürekliliği sağlayan, sanatı topluma ulaştıran ve toplumsal gelişimi destekleyen işlevleriyle eğitimin, kültürün, sanatın ve toplumun buluşma noktalarından biri haline gelecektir."

Prof. Dr. Hacımüftüoğlu, sürece katkı sunan başta Güzel Sanatlar Fakültesinin idari ve akademik kadrosu olmak üzere, Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerine, müzenin kurulmasında görev alan uzmanlara ve emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür etti.

Müze, 2 Bin 500 Metrekarelik Alanda Sanatseverleri Ağırlayacak

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bünyamin Aydemir de konuya ilişkin açıklamalarda bulunarak, Atatürk Üniversitesi yönetiminin çağdaş ve etkin vizyonu doğrultusunda, bilimsel ve sanatsal üretimi destekleyen, kültürel değerleri koruyan ve gelecek nesillere aktaran çalışmaları kararlılıkla sürdüreceklerini söyledi.

Müze hakkında teknik bilgiler de paylaşan Aydemir: "Fakültemiz yerleşkesinde yer alan Güzel Sanatlar Müzemiz, 2 bin 500 metrekarelik bir alanda, özellikle plastik sanatlara ait birbirinden değerli yüzlerce sanat eseri ve koleksiyona ev sahipliği yapmaktadır. Müze, hafta içi her gün 10.00-16.00 saatleri arasında halka açık olarak ziyaret edilebilecektir. Önümüzdeki haftadan itibaren başta şehrimize gelen turistler olmak üzere Erzurum halkına, tüm öğrencilerimize ve sanatseverlere kapılarını açacaktır. Herkesi bu kıymetli mekânı ziyaret etmeye davet ediyoruz."

Resmi müze statüsüne kavuşmasıyla birlikte daha geniş kitlelere ulaşması beklenen Güzel Sanatlar Müzesi, Erzurum’un kültür sanat hayatına önemli katkılar sunmaya devam edecek.