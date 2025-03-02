İzmir Büyükşehir Belediyesinin ’Güzel İzmir Hareketi’ kapsamında; güvenli, çevre dostu ve rengarenk bir alana dönüştürülen Karabağlar Cevdet Güçlüer İlkokulu ve Yunus Emre Ortaokulu çevresi ’Oyunlar da Bizim Sokaklar da Bizim’ etkinliğine ev sahipliği yaptı. ’Güvenli Okul Çevreleri’ temasıyla oluşturulan Oyun Sokağı, çocuk sesleriyle dolup taştı. Pembe ve mavi renklerin hakim olduğu alanda çocuk şarkıları eşliğinde oyunlar oynayan çocuklar, Duygu Duvarı’nda hayal güçlerini resme döktü.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kamusal alanların daha nitelikli bir hale getirilmesi için başlatılan ’Güzel İzmir Hareketi’ kapsamında, Karabağlar Cevdet Güçlüer İlkokulu ve Yunus Emre Ortaokulu çevresi bambaşka bir görünüme kavuşturuldu. ’Güvenli Okul Çevreleri’ temasıyla düzenlenen 4238 Sokak yayalaştırılarak Oyun Sokağı’na dönüştürüldü. Peyzaj çalışmasının yanı sıra yeni oturma alanları ve kent mobilyalarının eklendiği alanda Çocuk Çalışmaları ve Eğitim Destekleri Şube Müdürlüğü tarafından ’Oyunlar da Bizim Sokaklar da Bizim’ etkinliği yapıldı. Hem okulun öğrencileri hem de mahalleli çocuklar bir araya gelerek Oyun Sokağı’na çizilen temalar üzerinden beden ve zeka geliştirici oyunlar oynadı. Çocuklar, sokakta bulunan ’Duygu Duvarı’ köşesinde ise boyama çalışması yaptı. Etkinlikte, çocukların en sevdiği şarkıların melodileri çocuk kahkahalarına karıştı. Etkinlikten sadece çocuklar değil, onları güvenle sokağa çıkaran anneler de memnun kaldı.

"Çocukluklarını yaşamaları gerekiyor"

Oyun Sokağı’nda yapılan etkinlik hakkında bilgi veren Çocuk Çalışmaları ve Eğitim Destekleri Şube Müdürlüğünde görevli eğitmen Eylem Sürer, "Güvenli Okul Çevreleri temasıyla düzenlenen alanda çocuklara rehberlik ederek hem okuldaki hem de mahalledeki çocukların bir arada oynamasını sağlıyoruz. Bugün onlara bu alanı nasıl kullanacaklarını da öğretmiş oluyoruz. Ayrıca mandalalardan oluşan bir sergi çalışması da yapıyoruz. Çocuklar istedikleri renklerle duygularını ifade ederek boyama yapıyor. Eğlenceli ve neşeli bir gün geçiyor. Şehirlerde çocukların oyun oynayacağı alanlar kısıtlı. Sosyal medyadan ve internetten biraz daha uzaklaşıp çocukluklarını yaşamaları gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

"Veliler olarak çok beğendik"

Çocukların oyunlar oynadığı etkinlikte veliler de alana kurulan banklarda dinlendi. 7 yaşındaki Esila ve 6 yaşındaki Miraç Ata’nın anneleri Müfide Yıldız, "Oyun Sokağı alanını veliler olarak çok beğendik. Sabahçı ve öğlenci öğrencilerin değişimi sırasında burada bekliyorduk ve çocukların bu alanda yapabilecekleri bir şey yoktu. Arabalar çoktu, okul önüne araçlar park ediyordu. Böyle bir alanın yapılmasıyla çocuklar mutlu oldu, biz de çocukları beklerken zaman geçirmiş oluyoruz. Çocuklar eğlenirken biz de güvenlik açısından çok rahatladık" diye konuştu.

"Burası daha güzel olmuş"

Oyun Sokağı’nda yapılan etkinlikte doyasıya eğlenen 7 yaşındaki Cevdet Güçlüer İlkokulu öğrencisi Esila Yıldız ise "Burayı güzel buldum. Çok eğlenceliydi. Güzel oyunlar oynadım. Eskiden hep arabalar vardı ve biz okula giremiyorduk. Şimdi daha güzel oldu. Burası daha güzel olmuş" ifadelerine yer verdi.

"Araç trafiği yok, çocuklar rahat"

Ana sınıfına giden 6 yaşındaki Ece Kalaycı’nın annesi Çisem Kalaycı da "Burası çocuklara yönelik okul öncesi ve sonrası için çok güzel bir aktivite alanı. Böyle etkinlikler düzenlenmesi de çocuklarımız açısından çok iyi oldu. Araç trafiği de olmadığı için çocuklar rahat hareket ediyor. Görsel olarak da çok güzel bir alan. Çiçeklendirilmesi, rengârenk olması çok güzel" ifadelerini kullandı.

"Eskiden burada kargaşa vardı"

9 yaşındaki kızı Elif Yaren ve 5 yaşındaki oğlu Süleyman Eymen Göktepe’yi Oyun Sokağı’na getiren Maynur Göktepe, "Burası harika. Çocuklar için muhteşem oldu. Oğlum ana sınıfında, kızım da 4’üncü sınıfa gidiyor. Okuldan çıktılar ve oynuyorlar. Eskiden burada kargaşa vardı. Arabalar vardı ve çocuklar rahat edemiyordu. Yaya geçidinin olması çocuklar için çok iyi oldu" şeklinde konuştu.

"Güvenli Okul Çevreleri"

Güzel İzmir Hareketi kapsamında "Güvenli Okul Çevreleri" temasıyla 4238 sokak yayalaştırılarak Oyun Sokağı haline getirilirken, 4237 ve 4239 sokaklarda trafik akışı tek yöne çevrildi ve okul çıkışları rahatlatıldı. Sırrı Atalay Caddesi’ndeki okul ana giriş aksında yaya alanı genişletildi. Böylelikle okul giriş çıkışlarında öğrencilerin ve velilerin yaya güvenliği artırılmış oldu. Sokakların aydınlatmaları artırıldı, kaldırım düzenlemeleri ve peyzaj çalışması yapıldı, yeni oturma alanları ve kent mobilyaları eklendi. Çocuklar için oluşturulan Oyun Sokağı’na beden ve zekâ geliştirici oyun çizimleri yapıldı.