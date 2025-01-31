Gaziantep’te gürültü yaptığı iddiasıyla pompalı tüfekle öldürülen 10 yaşındaki Emir Baki Bayındır’ın ölümüyle ilgili davanın 2’nci duruşması görüldü. Mahkeme heyeti, duruşma sonunda sanık Mühsün Taşkın’ın tutukluluğunun devam etmesini, olayı gören diğer tanıkların dinlenmesini ve eksik raporların tamamlanmasını isteyerek davayı ileri bir tarihe erteledi.

Gaziantep’te gürültü yaptığı iddiasıyla pompalı tüfekle öldürülen 10 yaşındaki Emir Baki Bayındır’ın ölümüyle ilgili davanın 2’inci duruşması Gaziantep 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya sanık Mühsün Taşkın, sanık avukatları, maktul çocuğun ailesi, pedagog Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı memur ve maktul avukatları katıldı. Duruşmada sanık Mühsün Taşkın‘ı gören maktul yakınları gözyaşlarını tutamadı.

"Sanık tüfekle ateş ettiğinde mermi Emir Baki’ye isabet etti"

Olay günü Emir Baki ile birlikte olan arkadaşları Muhammet ve Yunus Kalay, “Umut ile birlikte Emir Baki’nin yanına gittik. Daha sonra oyun oynamaya başladık. O sırada üç çocuk, manavın önünde bulunan sanığa küfür ediyor ve el kol hareketleri yapıyordu. Bir süre sonra bu üç çocuk koşarak yanımıza geldi. Sanık, manavdayken silahını çıkararak bizim bulunduğumuz yöne doğru ateş etti. Tüfekle ateş ettiğinde, mermi Emir Baki’ye isabet etti. Biz sanığı hiçbir şekilde tanımıyoruz. Olayın ardından Umut ile birlikte oradan kaçmak zorunda kaldık. Olay anında sırtımız dönüktü. Ben durumu fark edince kaçtım, ancak Emir Baki görmedi. Ona haber vermeye de fırsatım olmadı” dedi.

“Bana sürekli gelip el kol hareketleri ve küfür ediyorlardı”

Duruşmada konuşan sanık Mühsün Taşkın, “Benim gözlerim çok net görmüyor. Karanlık olduğu için kime sıktığımı bilmiyordum. Olay sırasında kulağım duymuyordu. Çocuklar yalan söylüyor. Bana sürekli gelip el kol hareketleri ve küfür ediyorlardı. Bu sebeple yaptım” diye konuştu.

Mahkeme heyeti, duruşma sonunda sanık Mühsün Taşkın’ın tutukluluğunun devam etmesini, olayı gören diğer tanıkların dinlenmesini ve eksik raporların tamamlanmasını isteyerek davayı ileri bir tarihe erteledi.

Ne olmuştu?

Olay, Şahinbey ilçesi Güzelvadi Mahallesi’nde 26 Ağustos 2024 tarihinde akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, 10 yaşındaki Emir Baki Bayındır aynı mahallede esnaflık yapan manav Mühsün Taşkın tarafından fazla ses yaptığı iddiasıyla pompalı tüfek ile vurularak ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşlar tarafından hemen yakındaki özel bir hastaneye götürülen 10 yaşındaki çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Emir Baki Bayındır’ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından Yeşilkent Mezarlığı’nda toprağa verilirken katil zanlısı tutuklandı.