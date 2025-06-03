Güngören’de tekstil malzemesi üretimi yapan firmada yangın meydana geldi. 4 katlı binanın bodrum katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Güngören’de saat 02.00 sıralarında Mehmet Nesih Özmen Mahallesi, Nazım Sokak’ta çıktı. Edinilen bilgiye göre, atkı ve bere üretimi yapan 4 katlı iş yerinin bodrum katında yangın meydana geldi. İş yerinden duman çıktığını gören çevre sakinleri durumu polis, itfaiye, ve sağlık ekiplerine ihbar etti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri iş yerinin kapalı kalan kapısını açmak için uğraştıktan sonra yangına müdahalede bulundu. Kapalı kapının açılmasının ardından itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Sağlık ekiplerinin tedbir amaçlı olarak beklediği olay yerinde polis ekipleri güvenlik önlemleri aldı. Yangında herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi.