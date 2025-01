Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından sabah erken saatlerde okula giden üniversite öğrencileri için başlatılan “Günaydın Çorbası” uygulamasına öğrenciler yoğun ilgi göstermeye devam ediyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi 2024 yılında da öğrencilere yönelik sosyal belediyecilik çalışmalarına devam etti. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce’nin göreve gelmesiyle birlikte abonman kart, ulaşımda gece seferleri gibi çalışmalara imza atan Büyükşehir Belediyesi, 3 ayrı noktada üniversite öğrencileri için her gün ücretsiz sıcak çorba ikramı yapmaya başlamıştı. 19 Kasım’dan bu yana devam eden ve hafta içi her gün ücretsiz verilen Günaydın Çorbası uygulamasında bugüne kadar öğrencilere 16 bin 200 bardak sıcak çorba ikramı yapıldı. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından özenle hazırlanan çorbalar, hafta içi her gün ücretsiz öğrencilerin hizmetine sunuluyor. Sabahın erken saatlerinde görevliler tarafından üniversite öğrencileri için Anadolu Üniversitesi Eczacılık girişinde, Osmangazi Üniversitesi (OGÜ) tramvay durağı yanında ve Hızır Bey KYK Yurdu otobüs duraklarında sıcak çorba ikramı yapılıyor. Bugüne kadar toplamda 16 bin 200 bardak sıcak çorba dağıtan Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerin sabahları sıcak çorba içmesi için hizmetine devam ediyor.