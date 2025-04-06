Eskişehir’de tramvay yolunda bir scooter’a binen 2 kişi, önlerine gelene zil çaldı. Vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

Kentin en işlek noktalarından biri olan İki Eylül Caddesi’nin araç trafiğine kapalı olduğu biliniyor. Tramvay yollarının bulunduğu ve yayaların sıklıkta olduğu bölgede trafik kurallarının sık sık ihlal edildiği görülürken, canlarını tehlikeye atarak aynı scooter’a binen ve önlerine gelene zil çalan şahıslar göze çarptı. Ortaya çıkan tehlikeli görüntü endişeye yol açarken, aynı zamanda tepkiye neden oldu.