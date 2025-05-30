Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (OSB)-Hasanbey Lojistik Merkezi Demiryolu Bağlantısı Temel Atma Töreni’nde konuşan Adalet ve Kalkınma Partisi Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, açılış töreninde bulunmayan Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarına yönelik eleştirilerde bulunarak, "Bugün bu kadar hayırlı bir yatırımda hiçbir belediye başkanının burada olmaması da manidardır" şeklinde konuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu’nun bir dizi programda bulunmak üzere geldiği Eskişehir’de, Organize Sanayi Bölgesi (OSB) - Hasanbey Lojistik Merkezi Demiryolu Bağlantısı Temel Atma Töreni gerçekleştirildi. Açılış töreninde konuşma yapan AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, yapılan bu yatırımın ve projenin özellikle Eskişehir sanayisi için büyük bir önem taşıdığını vurguladı. Hatipoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) belediyeleri tarafından yöneltilen "Tren yolu Eskişehir’deyken neden Eskişehir’in içinden geçmedi?" sorusu üzerine eleştirilerde bulunarak, çalışmaların Eskişehir’deki diğer belediyeler tarafından önemli bulunmamasını ve törene katılım sağlanmamasını, iktidara yapılan bir haksızlık olarak kabul ettiğini vurguladı.

"Bugün bu kadar hayırlı bir yatırımda hiçbir belediye başkanının burada olmaması da manidardır"

AK Parti Eskişehir Milletvekili Hatipoğlu, tasarruf tedbirlerinin dışında tutularak Eskişehir’de 8 milyar TL ile yapılan OSB - Hasanbey Lojistik Merkezi demiryolu bağlantısının önemine dikkat çekerek; projenin özellikle Eskişehir sanayisine maliyet anlamında çok büyük bir güç katacağını ve Türkiye’nin diğer ülkelerle rekabetini arttıracağını öngördüğünü dile getirdi. Hatipoğlu, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye’de yapılan bütün yüksek hızlı trenler Eskişehir’den geçmek zorunda değil. Bunun bir fizibilitesi var, bir hesabı kitabı var. Eğer Eskişehir’den geçmesi uygun değilse tabii ki Eskişehir’den geçmeyecek. Bunu tutup da önümüze sunmanın bir anlamı yok, ki mantıklı da değil bu. Bakanlığımız gerekli çalışmalarını zaten yapıyor. Örneğin İzmir’e gidecek vatandaşlarımız da buradan yüksek hızlı trene binecek, bir istasyonda inecek ve ondan sonra yeniden binecekler. Bu iktidarı bu kadar boş şeylerle eleştirmek haksızlık oluyor. Eskişehir’e bu kadar yatırım yapmış bir devletin demir yollarına karşı da haksızlık oluyor. Bu yatırım Eskişehir için çok önemli ve bu dönemde bu kadar zorluklar içinde bu yatırımın yapılması, hükümetimizin Eskişehir’e ve sanayiciye verdiği göstermektedir. Tabii ki Eskişehir’deki en büyük sorun, hükümetin Eskişehir’de yapacağı yatırımları engelleyen belediyelerle karşı karşıya olmamızdır ve bugün bu kadar hayırlı bir yatırımda hiçbir belediye başkanının burada olmaması da manidardır. Bu da üzücüdür. İnşallah biz bunları yenmek için buradayız. Beraber çalışalım Eskişehir’i iyi yerlere götürelim. İnşallah bu yaptığımız yatırım değerini bulacak ve Eskişehir sanayisinin ihracatını da katlayarak arttıracaktır."