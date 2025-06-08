Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen turistler, Eskişehir’in simgelerinden olan Tarihi Odunpazarı Evleri’ne ziyarette bulundu.

Yurt genelinde Kurban Bayramı vesilesiyle uygulanan resmi tatili bazı vatandaşlar yakınlarını ziyaret etmek için değerlendirirken, bazı turistler farklı şehirlere seyahat etti. Eskişehir’in en turistik noktaları arasında yer alan Tarihi Odunpazarı Evleri bölgesi de bayram tatilinde ziyaretçi akınına uğradı. Tarihi bölgeyi ve müzeleri gezen turistler, kente özgü çibörek ve met helvası gibi lezzetleri deneyimledi. Eskişehir’i daha yakından tanıma fırsatı bulan ve bolca fotoğraf çeken turistler, unutulmaz hatıralar biriktirdi.