Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce’nin kent içi ulaşımda bisikletin payını artırma sözüyle başlattığı Bisiklet Yolu ve Park İstasyonları Projesi’nde çalışmalar 7 Nisan Pazartesi günü başlıyor. Ulaşımın artık sadece araçlara değil, çevreci ve sürdürülebilir modellere göre şekillenmesi gerektiğini vurgulayan Başkan Ünlüce, "Kıymetli hemşehrilerim, şehrimizin kent belleğinde yer alan bisiklet kültürünü yeniden canlandırmak ve bisikleti kent içi ulaşımın önemli bir parçası yapabilmek için söz verdiğimiz çalışmalara başlıyoruz" dedi.

Proje, 72,5 kilometre uzunluğunda bisiklet yolu ve 26 farklı noktada bisiklet park istasyonu içeren kapsamlı bir ulaşım dönüşümünü hedefliyor. Üç etap halinde hayata geçirilecek olan bu proje, şehrin çeşitli bölgelerinde bisikletli ulaşımı artırmayı ve çevre dostu alternatifleri teşvik etmeyi amaçlıyor. İlk etap çalışmaları kapsamında, Ali Fuat Güven Caddesi’nden başlayarak 23 kilometrelik bisiklet yolu yapılacak ve 10 adet bisiklet park istasyonu kurulacak.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, bölge sakinlerinden cadde üzerine araç park edilmemesi konusunda destek bekliyor. Projenin ilerleyen etaplarında, şehrin diğer önemli arterleri de bisiklet yollarıyla birbirine bağlanacak.

İlk etaptaki çalışmalarda; Ali Fuat Güven Caddesi, Basın Şehitleri Caddesi, Kızılcıklı Caddesi, İsmet İnönü 1 Caddesi, Yılmaz Büyükerşen Bulvarı, Eti Caddesi, Gazi Yakup Satar Caddesi, Hasan Polatkan Caddesi ve Sivrihisar 2 Caddesi bisiklet yollarıyla birbirine bağlanacak.