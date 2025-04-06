Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Bakan Mehmet Şimşek'e yönelik gerçek dışı iddialarının itibar suikastı amaçlı olduğu ve hukuki yollara başvurulacağı açıklandı.ANKARA (İGFA) - Hazine ve Maliye Bakanlığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in bugün gerçekleşen kurultay konuşmasında Bakanlık mensupları ve dayanaksız ifadelerle bir kez daha hedef alındığını belirtti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, MASAK’ın mercilerden gelen bilgi ve belgeleri Bakanlık bilgisi ve onayı dışında paylaşmasının veya müdahalesinin mümkün olmadığını vurguladı.

Açıklamada, Bakanlığın yönelik ısrarlı ve gerçek dışı ithamların şiddetle reddedildiği ifade edilerek, bu tür asılsız suçlamaların hukuki yollara başvurularak kamuoyu nezdinde hesaplaşılacağı duyuruldu.

Bakanlık, “Sayın Bakanımıza yönelik itibar suikastı amaçlı iftira ve asılsız ithamlar hukuki yollara başvurulacaktır” ifadeleri yer aldı.