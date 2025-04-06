Odunpazarı Belediyesi’nin gençler için hayata geçirdiği en önemli projelerden biri olan Ceren Özdemir Adalar Gençlik Merkezi, dopdolu bir programla gençleri ağırlamaya devam ediyor. 18-35 yaş arası gençlere ücretsiz olarak sunulan atölyeler, hem kişisel gelişime hem de sosyalleşmeye katkı sağlıyor.

Edebiyattan sanata, teknolojiden spora geniş bir yelpazeye yayılan atölyelerle gençler, ilgi alanlarına uygun etkinliklerde yer alma fırsatı buluyor. Yazma meraklıları için yazarlık, metin ve senaryo yazarlığı ile doğaçlama yazma gibi atölyeler öne çıkarken; diksiyon ve ses eğitimi dersleri, kendini daha etkili ifade etmek isteyen gençlere hitap ediyor.

Sanat tutkunları için felsefe tarihi, kısa film, temel oyunculuk, takı tasarımı ve sanat yoluyla içsel keşif atölyeleri dikkat çekerken, müziğe ilgi duyanlar bağlama ve gitar dersleriyle yeteneklerini keşfediyor. Salsa-bachata, tango ve sirtaki gibi dans dersleri ritme kapılmak isteyenleri bekliyor; yoga ve capoeira ile bedensel farkındalık da ihmal edilmiyor.

Dil öğrenmeye meraklı gençler için Almanca ve Yunanca dersleri açılıyor; girişimcilik ve inovasyon ile yazılım atölyeleri, teknolojiyle iç içe bir kariyer hedefleyenlere hitap ediyor.

Sadece atölyeleriyle değil, gençlerin bir araya gelip keyifli vakit geçirebildiği bir alan olarak da öne çıkan merkezde, kutu oyunları ve vampir köylü gibi grup oyunlarıyla eğlenceli buluşmalar düzenleniyor.

Odunpazarı Belediyesi, gençlerin potansiyellerini keşfedip geliştirebilecekleri kapsayıcı bir alan oluşturmayı sürdürüyor. Katılımın tamamen ücretsiz olduğu bu atölyeler, yeni arkadaşlıkların, fikirlerin ve yeteneklerin filizlendiği bir mevsime ev sahipliği yapıyor.