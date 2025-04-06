Antalya’nın Serik ilçesinde gece yarısı caddede yürüyen 2 gençten biri çöp kovasına tekme atarak içindeki çöpleri dağıttı. Vatandaşın tepkisini çeken olay anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay Yeni Mahalle’de gece yarısında yaşandı. Cadde üzerinde yürüyen bir kadın ve erkek yol kenarında bulunan çöpe koşup tekme atarak kovayı parçaladı ve çöplerin çevreye dağılmasına sebep oldu. Tekme attıktan sonra yoluna devam eden 2 genç bir süre sonra gözden kaybolurken gürültüye uyanan sokak sakinleri dağıtılmış ve kırılmış çöp kovasını gördü. Önce olayın bir trafik kazası olabileceğini düşünen mahalleli güvenlik kamerası görüntülerini izlediğinde gözlerine inanamadı. Duruma tepki gösteren mahalleli güvenlik kamerası görüntüleriyle birlikte şikayetçi olurken polis şahısların bulunması için çalışma başlattı.