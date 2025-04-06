Siirt’te tekstil ve giyimde tiftik keçisi yönü kullanılacak.

Sıcak tutma özelliği ve vücudun ısı dengesini sağlamasıyla bilinen Siirt battaniyeleri, yüzlerce yıldır tiftik keçisinden elde edilen yünle seccade ve battaniye olarak dokunuyordu. Siirt Olgunlaşma Enstitüsü’nde geleneksel ürünler, yelek, etek, çorap, yolluk ve minder gibi 18 farklı çeşitli şekillerde usta ellerde şekillenerek geleceğe taşınıyor.

Siirt İl Kültür ve Turizm Müdürü İrfan Tekin, Siirt Battaniyesi Projesi’nin valilik koordinasyonunda GAP Bölge Kalkınma Dairesi Başkanlığının destek finansmanı ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce yürütüldüğünü belirterek, projenin asıl amacının unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarını ileri kuşaklara aktarmak olduğunu söyledi.

Daha önce Siirt Tiftik battaniyesinin sadece seccade ve battaniye olarak kendini göstermekte olduğunu ifade eden Tekin, "Bizim yapmış olduğumuz projeyle hem markalaşmasını hem de bu ürünün sadece seccade ve battaniye olarak değil, giyimde de kullanılabileceğini göstermeye çalıştık. Proje kapsamında Halk Eğitim Merkezi bünyesinde bir atölyemiz olgunlaşma enstitüsü bünyesinde de bir atölyemiz olmak üzere 2 atölye açtık. Bu atölyelerimizde hanımefendilere yelek, etek, bere ve çorap gibi beyefendilere ise kullanabileceği yelek ve farklı tarzda seccadeler olmak üzere 18 tane farklı alanlarla koleksiyonumuz oldu. Ev tekstilinde kullanılan yastık, yolluk, minder ve kırlent tarzı dediğimiz farklı alanlarda kullanabileceğini göstermeye çalıştık" diye konuştu.

Bu proje kapsamında Olgunlaşma Enstitüsü işbirliği ile bir marka olacağını kaydeden Tekin, "Şu an patent enstitüsüne başvurularımız devam ediyor. Bittikten sonra inşallah markamızla beraber bundan sonra Siirt Tiftiğiniz hem ülke hem de dünya piyasasına tanıtmış olacağız. Projemiz kapsamında desteklerini esirgemeyen başta Valimiz Dr. Kemal Kızılkaya GAB Bölge Kalkınma Dairesi Başkanlığımıza ve proje yürüttüğümüz kendi kurum personellerimize çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu projeyle tiftik battaniyesini daha ileri kuşaklara çocuklarımıza ve gençlerimize aktarmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.