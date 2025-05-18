Mersin’de jandarma ekiplerince düzenlenen iki ayrı operasyonda, gümrük kaçağı tütün ve makaron ticareti yaptığı belirlenen 4 şüpheli gözaltına alınırken, 292 bin adet makaron ile 250 kilo tütün ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Çamlıyayla ve Tarsus ilçelerinde 3 şüphelinin kaçak makaron ticareti yaptığı bilgisine ulaşan ekipler, düzenledikleri operasyonda zanlıları 292 bin 102 adet makaron ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Jandarma ekiplerinin yaptığı bir diğer çalışmada ise Adıyaman’dan temin ettiği kaçak tütünleri Mersin’e getirerek piyasaya sürmeye çalışan 1 şüpheli, 250 kilogram bandrolsüz tütünle yakalandı.

Şüpheliler işlemleri yapılmak üzere Jandarma Komutanlığına götürüldü.