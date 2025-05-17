İskoçya’nın başkenti Edinburgh’ta göstericiler, 1948’de İsrail Devleti’nin kurulmasının ardından yüzbinlerce Filistinlinin zorla yerlerinde edilmesiyle sonuçlanan Nakba (Büyük Felaket) Günü yürüyüşünde, "Gazze’de ateşkes çağrısı yaparak, "Özgür Filistin" sloganları attı.

İskoçya’nın başkenti Edinburgh’ta 1948’de İsrail Devleti’nin kurulmasının ardından yüzbinlerce Filistinlinin zorla yerlerinde edilmesiyle sonuçlanan Nakba (Büyük Felaket) Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi. Nakba’nın 77. Yıldönümü çerçevesinde bir araya gelen çok sayıda Filistin destekçisi, Gazze Şeridi’ndeki katliamın durdurulması için İskoçya Parlamentosu’na yürüyerek, İsrail’in sürdürdüğü katliama sessiz kalan milletvekillerine tepki gösterdi. Sağlık çalışanlarının da destek verdiği yürüyüşte, "Soykırımı durdurun", Şimdi Ateşkes" pankartları taşıyan göstericiler, "Adaletin olmadığı yerde barış olmaz", Özgür Filistin", Nehirden Denize Filistin özgür olacak" sloganları attı.