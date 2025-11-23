Ankara’nın Polatlı ilçesinde şeker pancarı hasadında sona yaklaşılırken, gün doğmadan tarlaya giren çiftçiler son ürünleri toplamayı sürdürüyor.

Polatlı’da şeker pancarı hasadı son aşamaya yaklaşırken tarlalarda hareketlilik hız kazandı. Bölge genelinde nisan ayında ekilen pancarlar eylül sonundan itibaren sökülmeye başlanırken üreticiler, yoğun ve yorucu sezonun son ürünlerini almaya devam ediyor. Hava sıcaklıkları, sulama şartları ve hastalık baskısı bu yıl verim üzerinde belirleyici olurken, tarlalardaki hasat çalışmaları aralık ayının sonuna kadar sürecek. Ankara Pancar Kooperatifi Polatlı Mağaza Şefi olan Ziraat Mühendisi Kerem Güler, şeker pancarında bu sezonun genel durumunu İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine değerlendirdi.

"Köyün genel ortalamasından 10 ton civarı bir verim bekliyoruz"

Pancar hasatlarının yarısının bittiğini ve sona yaklaşıldığını belirten Güler, "Verimlerimiz iyi. Köyün genel ortalamasından 10 ton civarı bir verim bekliyoruz. Polatlı’nın geneline baktığımızda aynı şeyden bahsedemeyiz. Polatlı’daki pancar tarlalarımızın verimleri 5.5 ton civarı. 16.5-17’de polar geliyor pancarlarımızdan. Sakarya Nehri’miz bizim en büyük su kaynağımız kesildi. Kuyu sularımız, yer altı sularımız çekildi. Yıl da çok sıcak gitti. Bunlar üretimi çok etkiledi. Hastalıklar, kök çürüklüğü hastalığımız pancarlarda bu sene fazlaydı. Her yıl da bu artarak devam ediyor. Üreticilerimiz bu zorluklara rağmen pancarlarını ürettiler. Şeker pancarı Polatlı’da uzun yıllardır en çok üretildiği, çiftçilerin en çok önem verdiği ürünlerin başında gelir. Birçok kişi buradan ekmek yiyor. Sözleşmeli üretimin ilk örneğidir şeker pancarı ülkemizde. Alım ve fiyat garantili. Çiftçimizi tarlaya bağlıyor. Stratejik bir ürün" dedi.

Çiftçilerin yaptığı en büyük hata

Kerem Güler, pancarda münavebe kuralına yeterince uyulmadığını belirterek, ideal uygulamanın aynı tarlaya en az 4 yıl boyunca yeniden pancar ekilmemesi olduğunu ifade etti. Bu kurala uyulmamasının hastalık ve zararlıların artmasına yol açtığını dile getiren Güler, çiftçilerin mücadelede zaman zaman geç kalması nedeniyle verim ve kazanç kayıplarının yaşandığını da sözlerine ekledi.

"1 dekar pancar yıllık 6 kişinin oksijen ihtiyacını karşılıyor"

Çiftçinin pancar üretiminden asla vazgeçmeyeceğini vurgulayan Güler, "1 dekar pancar yıllık 6 kişinin oksijen ihtiyacını karşılıyor. Fabrikamız fiyat açıklaması yaptı, revize ederek fiyat artışı yaptı. Mevcut fiyatın iyi olduğunu düşünüyorum ama tabii ki daha iyi olabilir. Gübreye, mazota, ilaca gelen zamlar ortada. Bunu karşılaması lazım. Yapılan sözleşmede gübre avansı olsun, nakdiye avansı olsun çiftçileri sürekli destekliyor. Sözleşmeli üretim kapsamında kolaylaştırıyor tabii ki üretimi" diye konuştu.

Hasat zamanı

Aynı zamanda Kerem Güler, bölgede pancar ekiminin nisan ayının ortalarında başladığını, hasat döneminin ise eylül sonundan aralık ayının sonuna kadar sürdüğünü belirtti. Şeker pancarının 170-200 günde olgunlaştığını söyleyen Güler, bu uzun sürecin çiftçiler için oldukça yorucu geçtiğini ifade etti.

Stratejik ve kritik bir ürün

Avrupa Birliği ülkelerinde pancar üretimine büyük önem verildiğine dikkati çeken Kerem Güler, bu ülkelerin ihtiyaçlarının 2 katına yakın üretim yaparak ihtimal risklere karşı yedek stok oluşturduğunu vurguladı. Şeker pancarının stratejik bir ürün olduğunu dile getiren Güler, çiftçilerin zaman zaman zorlandığını ancak pancar tarımından vazgeçilmemesi gerektiğini kaydetti.

"Gün doğmadan giriyoruz tarlaya, gün batınca çıkıyoruz tarladan"

Verimden ve kaliteden memnun olduğunu söyleyen çiftçi Abdullah Arslan, "Bir tarla kötü çıkıyor, bir tarla iyi çıkıyor. Genel olarak ortalamaya vurduğumuz zaman fena değil, güzel. Hasat ettiğimiz tarla ortalama 9 ton yapıyor gibi gözüküyor. Poları da ortalama 17-18 çıkıyor. Sabahın 7’sinde kalkıyoruz karanlıkta daha gün doğmadan. Sulama değiştiriyoruz, boru değiştiriyoruz. Pancar kazıyoruz akşama kadar. Tırı dolduruyoruz. Gün doğmadan giriyoruz tarlaya, gün batınca çıkıyoruz tarladan. En zorlandığımız aşama akarsularımız kesildi bizim. Kuyu vurduruyoruz, sondaj vurduruyoruz. Sondajlardan sezon başında basıyoruz 50 tabanca ile basıyoruz. O gün güne düşüyor 10 fiskeye kadar. En büyük problemimiz susuzluk. Fabrikanın yoğun zamanlarında pancarımızı randevu sistemiyle götürüyoruz bu sene. Randevu alamıyoruz sisteminden. Pancar duruyor durdukça da bu fire veriyor. Hasat ettiğimiz pancarı da götürmekte zorlanıyoruz şu an. Yeni bir güncelleme gelse iyi olur" şeklinde konuştu.