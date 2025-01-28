Gümüşhane’nin merkeze bağlı Pirahmet köyü kırsalında köylülerin büyük bir özenle koruduğu yaban keçileri sürü halinde dere kenarına inip su içtikten sonra cep telefonu kamerasına yansıdı. Yavrularıyla birlikte yaklaşık 60 bireylik sürünün o anları doğanın eşsiz güzelliklerini bir kez daha gözler önüne serdi.

Gümüşhane doğal mirasının önemli bir parçası olarak kabul edilen yaban keçilerinin sayısı hem toplumsal duyarlılığın artması hem de kaçak avla yoğun ve etkin mücadele sonucu sayıları 3 bini aşarken “Gümüşhane dağlarının süsü” olarak kabul edilen ve kayaların usta tırmanıcısı olan yaban keçileri sık sık kameralara takılmaya devam ediyor.

Sarp ve yüksek kayalıklarda yaşamlarını sürdüren, zarafeti, asaleti ve masumiyetiyle gören herkesi etkileyen yaban keçileri yılın her mevsimi Gümüşhane’de kah dağ başında kah köy yolunda kah da şehir merkezinde sık sık vatandaşların karşısına çıkıyor.

Türkiye’de yaban keçilerinin en rahat gözlenebildiği şehirlerin başında gelen ve “Dikkat! Yaban keçisi çıkabilir” söyleminin sıkça dillendirildiği şehir olarak bilinen Gümüşhane’de son olarak Pirahmet köyünde yavrularıyla birlikte sayıları 60’a yaklaşan yaban keçilerinin büyük gürültüyle taşları düşürerek dere kenarına indiğini fark eden Hamza Eralp Meydan, o anlara çocuklarıyla birlikte tanıklık ederek karşılaştıkları manzara karşısında şaşkınlık ve mutluluk yaşadı.

O anları anlatan Meydan, “Çocukları köyde kaydırmaya getirmiştim. Taşların yuvarlandığını duyunca çocuklar yanımda olduğundan önce yabani hayvan olabilir diye çekindim, kurt ya da ayı sandım. Daha sonra sesin dağdan geldiğini fark ettim ve keçileri gördüm. Önce birkaç tanesi indi, ardından büyük bir grup su içmeye geldi. Doğanın korunmuş olması, insanların bu canlılara zarar vermemesi çok sevindirici. Dünya onların dünyası, bizden önce de vardılar. Bu, gerçekten mutluluk verici bir deneyim oldu” dedi.

Pirahmet köyü sakinlerinin uzun yıllardır özellikle yaban keçilerini koruma konusundaki hassasiyetinin bilindiğini kaydeden Meydan, “Köyümüzde uzun yıllardan beri var olan yaban keçileri köylülerimiz tarafından özenle korunuyor. Keçiler bazı zamanlarda köyün içine kadar da korkmadan geliyor. Bu durum bölgede yaban keçilerinin de güvenli bir şekilde yaşamalarını sağlıyor” ifadelerini kullandı.