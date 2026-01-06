Mersin'in Silifke ilçesinden geçen turkuaz rengiyle bilinen Göksu Nehri'nin siyah akmasına neden olduğu ortaya çıkan tesise 1 milyon 337 bin TL ceza kesildi.

Silifke ilçesinin ortasından geçerek Göksu Deltası Kuş Cenneti'nden Akdeniz'e dökülen Göksu Nehri, bir hafta önce siyah renkte akmaya başlamıştı. Kötü kokunun da etkisini gösterdiği ve canlılara zarar vereceği endişesine neden olan bölgede geçtiğimiz hafta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri inceleme yapmıştı. Yapılan incelemede, Mut ilçesinde bulunan bir pirina işleme tesisinde zeytin atığı ile kirlenmiş suyun Göksu Nehri'ne aktığı tespit edildi. Bunun üzerine işletmeye 1 milyon 337 bin TL ceza kesildiği açıklandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Mersin'in Silifke ve Mut ilçelerinden geçen Göksu Nehri'ne bakanlığımız il müdürlüğü ekiplerince denetim gerçekleştirildi. Yapılan incelemede, Mut ilçesinde bulunan bir pirina işleme tesisinde zeytin atığı ile kirlenmiş suyun Göksu Nehri'ne aktığı tespit edildi. Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içindeki kirlilik nedeniyle Çevre Kanunu gereği işletmeye 2 katı ceza uygulanarak toplam 1 milyon 337 bin TL ceza verildi' denildi.

2022 yılında 2 tesise 3 milyon 73 bin TL ceza kesilmişti

2022 yılının Aralık ayında da benzer bir durum yaşanması nedeniyle yapılan incelemede Mut ilçesinden Göksu Nehri'ni kirlettiği tespit edilen iki zeytin işleme tesisin faaliyeti durdurulmuştu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 2 pirina işleme tesisine faaliyetini durdurmanın yanı sıra 3 milyon 73 bin lira idari para cezası kesmişti.