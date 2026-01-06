Mersin Büyükşehir Belediyesinin çözüm odaklı hizmet modeli Teksin, 2025 yılında 1 milyon 250 bin çağrıyı yanıtlayarak vatandaşların talep ve şikayetlerini tek merkezden çözüme kavuşturdu.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin, 'Mersin Tek Noktadan Çözüm Merkezi' sloganıyla 2020 yılında hayata geçirdiği 'Teksin Mersin İletişim Merkezi', 2025 yılında da çözüm odaklı yaklaşımıyla vatandaşların yanında olmaya devam etti. Vatandaşların kilometrelerce öteden dahi tek çağrı ile ulaşabildiği Teksin, 2025 yılında 1 milyon 250 bin çağrıyı yanıtladı. Teksin Mersin, vatandaşların 7 gün 24 saat boyunca '185' numaralı hattı arayarak, aynı zamanda sosyal medya ve WhatsApp üzerinden de Büyükşehir Belediyesine ulaşabilmesini sağlayan bir sistem olarak hizmet veriyor. MESKİ ve Büyükşehir Belediyesi ile ilgili taleplerin alınıp ilgili birimlere iletilerek, vatandaşların başvurularına geri dönüş sağlanıyor. Vatandaşlar çözüm sürecini SMS ile de takip edebiliyor.

Teksin Mersin, 2025 yılında 1 milyon 250 bin çağrıyı yanıtladı ve çözüme kavuşturdu

Vatandaşların memnuniyetini esas alan Teksin Mersin aracılığıyla, 2020 yılından bu yana 5 milyon 276 bin 338 görüşme sağlanmış olup çözüme kavuşturuldu. 2025 yılında da merkez aracılığıyla 1 milyon 250 bin çağrının yanıtlanmasıyla, Mersinlilerin tüm talepleri değerlendirilerek ilgili birimler tarafından çözüme ulaştırıldı. İlçelerde yaşayan vatandaşlar Teksin Mersin sayesinde kent merkezine gelmek zorunda kalmadan, tek bir numara '185' üzerinden taleplerini iletebiliyor. Milyonlarca çağrıyla vatandaşların talep, şikayet ve önerilerini alan Teksin Mersin, anlık çözümleri ile vatandaşların huzuru ve refahı için aralıksız görev yapıyor. Mobil uygulama sayesinde talep, şikayet ve önerilerin yanı sıra Büyükşehir Belediyesinin tüm hizmetlerinden haberdar olma şansı bulan vatandaşlar, kente dair her şeyi bir çağrı ve 'tek tıkla' öğrenebiliyor. Vatandaş, hizmet, erişilebilirlik ve şeffaflık odaklı çalışan Mersin Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç ve taleplere yönelik hızlı çözümleri üretmeye 2026 yılında da devam edecek.

'Teksin, vatandaşlarla aramızdaki köprüyü çok sağlam kurdu'

Teksin Mersin İletişim Merkezinin vatandaşlar tarafından benimsendiğini ve iletişimlerin artarak devam ettiğini dile getiren Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Ezgi Başer, kesintisiz hizmet odaklı çalışıldığını vurguladı. Çağrılar aracılığıyla gerçekleşen görüşmelerin her yıl yüzde 15'lik bir artışla devam ettiğini ifade eden Başer, 'İstatistiki verilerimize baktığımızda, Başkanımız Vahap Seçer'in de bahsettiği gibi, Teksin, belediye başkanının ve kurumun vatandaşla arasındaki köprüyü çok sağlam kurdu. Yani vatandaşın istekleri, talepleri, şikayetleri çok şeffaf ve çözüm odaklı bir şekilde gerekli yerlere yansıyor. Tüm bu veriler başkanlık düzeyinde yer bulduğu için vatandaş bizzat yönetime katkısını da ortaya koymuş oluyor' dedi.

Teksin'in kentin verilerinin analizinde en önemli kaynaklardan biri olduğuna dikkat çeken Başer, 'Teksin, kentteki herhangi bir alanda nereye yatırım yapılacağından, 'burada bir bölge alarm veriyor' sonucuna ulaşmamıza kadar birçok istatistik veriyi oluşturan bir yer. Yani sadece çağrı karşılayan, bu çağrıları tasnifleyen bir yer değil. Önemi de aslında burada ortaya çıkıyor' sözlerini kaydetti.

'2026'da da 7 gün 24 saat esasıyla çalışmaya devam edeceğiz'

2026 yılında da aynı hassasiyet ve özveri içinde vatandaşlar ile bir arada olmaya devam edeceklerini sözlerine ekleyen Başer, hizmetlerde şeffaflık vurgusu yaparak, 'Vatandaşlarımızdan isteğimiz; her türlü şikayetlerini ve önerilerini, kendimizi geliştirmemiz için bize ulaştırmalarıdır. Çağrılarında ufkumuzu açması adına, şehir için öneriler, hizmetlerle alakalı eleştiriler ve talepler olabilir. Vatandaşlarımız bize 'Alo 185' Çağrı Merkezi'nden, Teksin uygulamamızdan olduğu gibi, aynı zamanda WhatsApp ve sosyal medya mecralarımızdan da ulaşabilir. 2026 yılında da hem MESKİ, hem de Büyükşehir Belediyesi için 7 gün 24 saat esasıyla çalışmaya devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.

Vatandaşların tüm talepleri 'Memnuniyetle' karşılanıyor

Teksin Mersin İletişim Merkezinde çağrı operatörü olarak görev yapan Özge Öner Cındız, merkeze gelen çağrılarda hızlı çözümleri odak aldıklarını vurgulayarak, kente dair her konuda vatandaşların yanında olduklarını belirtti. 2026 yılında da aynı özveri ile çalışacaklarını ifade eden Cındız, 'Amacımız, Mersin halkının problemine en hızlı şekilde çözüm bulmak ve destek olabilmek. 7 gün 24 saat hizmet veren bir kurumuz. Bu anlamda vatandaşların her ihtiyaç duyduklarında bir 'Alo' demeleri yeterli' dedi.