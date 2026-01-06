Mersin Büyükşehir Belediyesi, çocuklarda empati duygusunu geliştirmek ve akran zorbalığına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla 7-10 yaş grubuna yönelik 'Akran Zorbalığını Önleme Atölyesi' düzenledi.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı MERCİ Öğrenci Danışmanlık Merkezinde gerçekleştirilen atölye, öğrenciler ve velilerden yoğun ilgi gördü. 'Zorbalığın Panzehri: Empati' başlığıyla düzenlenen atölyede; empati kurmanın önemi, zorbalık türleri, zorbalıkla karşılaşıldığında yapılması gerekenler ve dayanışmanın gücü çocuklara interaktif yöntemlerle anlatıldı. Ücretsiz olarak gerçekleştirilen etkinlikte, çocukların sağlıklı akran ilişkileri kurabilmeleri hedeflendi.

'Akran zorbalığı günümüzde ciddi bir sorun'

Atölye hakkında bilgi veren MERCİ Öğrenci Danışmanlık Merkezinde görevli Psikolog Özlem Özkan, akran zorbalığının son dönemde hem sosyal medyada hem de haberlerde sıkça gündeme geldiğini söyledi. Özkan, 'Bu atölyede akran zorbalığının ne olduğu, türleri ve çocukların böyle bir durumla karşılaştıklarında nasıl davranmaları gerektiğini ele aldık. Ayrıca zorbalığa uğrandığında hangi yetişkinlerle iletişime geçilmesi gerektiğini çocuklarımıza anlattık' dedi.

Büyükşehir Belediyesi olarak bu alandaki çalışmaların devam edeceğini vurgulayan Özkan, 'Akran zorbalığına yönelik yeni projelerimiz taslak aşamasında. Özellikle dezavantajlı gruplara ulaşmayı hedefliyoruz. Bunun yanı sıra velilere yönelik bilgilendirme seminerleri de planlıyoruz' diye konuştu.

Atölyenin oldukça verimli geçtiğini ifade eden Özkan, çocukların etkinliğe aktif katılım sağladığını ve kendilerini rahatlıkla ifade edebildiklerini belirtti.

Velilerden Büyükşehir Belediyesine teşekkür

Atölyeye katılan öğrenci velilerinden Zeliha Yavuz, akran zorbalığının günümüzde ciddi sonuçlara yol açabildiğine dikkat çekerek, 'Bu tür etkinlikler çok önemli. Çocuklarımızın birbirlerine zarar vermeden, saygı içinde aynı ortamı paylaşmalarını istiyoruz' dedi.

Bir diğer veli Zeynep Kaya ise okul ortamında yaşanan küçük gibi görünen davranışların çocukları derinden etkileyebildiğini belirterek, 'Akran zorbalığı mutlaka ciddiye alınmalı. Çocukların bilinçlenmesi kadar velilerin de bilinçlenmesi gerekiyor. Bu yüzden ailelere yönelik seminerlerin çok faydalı olacağını düşünüyorum' ifadelerini kullandı.

Çocuklar empatiyi öğrendi

Atölyeye katılan 10 yaşındaki Nida Efetürk ise etkinlikte empati kurmanın önemini öğrendiğini söyleyerek, 'Arkadaşlarımızı dışlamamayı, onlarla güzel vakit geçirmeyi ve zorbalık yapmamayı öğrendik. Kendimi zorbalığa uğrayan bir arkadaşımın yerine koyunca çok kötü hissettim. O yüzden zorbalığın kötü bir şey olduğunu düşünüyorum' dedi.