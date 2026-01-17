Tarsus'ta bir evden yayılan kötü koku ihbarı üzerine belediye ekiplerince yapılan temizlik çalışmasında, halk sağlığını tehdit eden adresten 28 kamyon dolusu yaklaşık 168 ton atık çıkarıldı.

Tarsus'ta vatandaşlardan gelen kötü koku şikayetleri üzerine harekete geçen zabıta ekipleri, Şehit Kerim Mahallesi'ndeki adrese giderek incelemelerde bulundu. Yapılan kontrollerde, uzun süredir biriken atıklar nedeniyle çevreye yayılan kötü kokunun halk sağlığını tehdit eder boyuta ulaştığı belirlendi. Bunun üzerine İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı doğrultusunda söz konusu adresin boşaltılarak kapsamlı temizlik yapılmasına karar verildi.

28 kamyon, 168 ton atık çıkarıldı

Zabıta Amiri Cem Tayfun Yılmaz, Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin denetiminde gerçekleştirilen çalışmalarda ev ve çevresinde fide, eski kıyafetler, halılar, teneke kutular ve çeşitli evsel atıkların bulunduğunu açıkladı. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin, emniyet güçlerinin gözetiminde evi tamamen boşalttığını belirten Yılmaz, evden 28 kamyon dolusu yaklaşık 168 ton atık çıkarıldığını ifade etti.

Toplanan atıklar Tarsus Belediyesi tarafından bertaraf edilirken, mahalle kötü koku ve görüntü kirliliğinden arındırılmış oldu. Temizlik çalışmaları sonrası mahalle sakinleri, yaşanan olumsuzluğun giderilmesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek Tarsus Belediyesi ekiplerine teşekkürlerini iletti.

'Amacımız, Tarsusluların güvenli, sağlıklı ve temiz bir çevrede yaşamalarını sağlamaktır'

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili yaptığı değerlendirmede, 'Vatandaşlarımızın sağlığını tehdit eden hiçbir duruma kayıtsız kalmamız söz konusu olamaz. 'Alo 153' TİM çağrı hattımıza gelen şikayetler üzerine Şehit Kerim Mahallesi'nde bir çöp ev tespiti yapıldı. Tarsus Belediyesi ekiplerimizin titiz ve kararlı çalışmasıyla bugün çöp ev temizlendi, atıklar bertaraf edildi. Halk sağlığını tehlikeye atan her durumda, ilgili kurumlarımızla birlikte aynı hassasiyetle müdahalelerimizi sürdüreceğiz. Amacımız, Tarsusluların güvenli, sağlıklı ve temiz bir çevrede yaşamalarını sağlamaktır' ifadelerine yer verdi.