MESKİ’nin Ilısu İçme Suyu İsale Hattı projesiyle Gülnar’ın uzun süredir devam eden su sorununun çözüme kavuştuğunu belirten Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, "Gülnar artık en az 50 yıl su sıkıntısı konuşmayacak" dedi.

Geçtiğimiz Ekim ayında Gülnarlılara, ‘Haziran Ayı içerisinde Gülnar’ın su sorunu bitecek, Ilısu Barajı’nın suyunu içireceğim’ diyerek söz veren Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer sözünü tuttu. MESKİ çalışmaları ile Gülnar’ın su sorunu çözüldü. Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Gülnar (Ilısu) İçme Suyu İsale Hattı İkmal İnşaatı Açılış Töreni’ne yapıldı. Törende, Başkan Seçer tarafından verilen komutla, Ilısu’dan gelen suyun içme suyu sistemine akışı ekranlara geldi ve başlangıcı yapıldı.

"Gülnar artık en az 50 yıl su sıkıntısı konuşmayacak"

Açılış Töreni’nde konuşan Başkan Seçer, "Artık Ilısu’nun suyunu akıtma vakti geldi. Çoğu gitti azı kaldı, Allah izin verirse Haziran ayı içerisinde Ilısu’nun suyunu artık Gülnarlıların hizmetine sunacağız’ dedik ve şimdi Haziran ayının başındayız. Gülnarlılarımıza hayırlı, uğurlu olsun. Önemli ve değerli bir hizmet. Gülnar artık en az 50 yıl su sıkıntısı konuşmayacak" dedi.

Daha önce kullanılan mevcut kaynağın da kullanımına devam edileceğine değinen Seçer, "Şu anda 67 kilometre toplamda ilavelerimizle beraber 71 bin 150 metre isale hattı, 3 adet terfi merkezi, 300 metreküplük bir depo, yine ana projeye ilave ettiğimiz ve ‘yapıyorsak en iyisini yapalım’ düşüncesiyle 1000 metreküp yeni bir depomuz var. Hiçbir suretle Gülnar su sıkıntısı yaşamasın, Gülnar’ın 7/24, kesintisiz suyu olsun, Gülnarlılar istediği zaman çamaşırını yıkasın, istediği zaman çocukları yıkasın, istedikleri zaman en temiz, en berrak, en soğuk ve en sağlıklı suyu kullansınlar diye yaptık" diye konuştu.

2017 yılında başlattıkları projenin geçmişinden bahseden ve oldukça problemli olduğunu aktaran Seçer, "Çok büyük problemlerle karşılaştık. Yüklenici firma çok büyük zorluklar çıkardı. İller Bankası’nın ayırdığı kredi bitti, yeni kredi almakta epey zorlandık. Zemin bozuk çıktı, devalüasyon oldu, maliyetler arttı. Süreç o kadar uzadı ki suyu akıtmadan biz borçları ödedik.Bundan sonra artık önceki yıllarda bazen arızalardan, bazen de kuraklıklardan kaynaklı yaşanan dönüşümlü su verme işlemi bitecek. Mecburi su kesintileri oluyordu, bazı yerlere gece, bazı yerlere gündüz veriyorduk ama artık bu sorun tarihe karıştı"şeklinde konuştu.

MESKİ’nin Gülnar yatırımları hakkında da bilgi paylaşan Başkan Seçer, "1 milyar 143 milyon liralık tamamlanan, devam eden ve planlanan projeleri olduğunu söyledi.

"MESKİ tüm tarihlerin en büyük yatırımlarını yaptığı bir dönemde"

MESKİ’nin tüm tarihlerin en büyük yatırımlarını yaptığı dönemde olduğunu vurgulayan Seçer, "Yatırımlar arasında Pamukluk Barajı’ndan merkez ilçelere cazibeyle su alma projesi de var, maliyeti yaklaşık 9 milyar lira. İmalatı DSİ yapıyor ama borç bizim. Bunun yanı sıra MESKİ’nin yaklaşık olarak 8 milyar liralık yaptığı projeler var. Bu projelerin maliyetlerinin bir kısmı öz kaynak, bir kısmı hibe, bir kısmı da kredi" diyerek, yapılan tüm projelerin maliyetinin toplamının yaklaşık 17 milyar TL olduğunu söyledi.

Anamur’dan Tarsus’a kadar olan her bölgede altyapı projesi yapıldığını belirten Seçer, "Sadece bu yıl Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programı’na alınan yaklaşık 4 milyar liralık bir kredi paketimiz vardı. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı bunu yatırım programına aldı. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum"ifadelerini kullandı.

Proje hakkında

Gülnar (Ilısu) İçmesuyu İsale Hattı İnşaatı toplam 378 milyon 986 bin 195 TL’ye mal olacak. Proje kapsamında; 61 bin 150 metre isale hattı, 3 adet terfi merkezi ve 1 adet 300 metreküp depo yapıldı. Kalan imalatlardan 10 bin metre isale hattı ile 1000 metreküp depo da 10 Eylül 2025 tarihinde tamamlanacak.