Antalya’da gübre yüklü kamyon kavşakta bir otomobili önüne alıp metrelerce sürükledikten sonra park halindeki belediye otobüsüne çarpıp devrildi. Kazada kamyonun altına kalan otomobilde sıkışan kadın sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kaza, Kepez ilçesi Varsak Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı’nda saat 08.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şahin K. yönetimindeki 15 EH 517 plakalı gübre taşıyan kamyon, kavşakta Gülşen S.’nin kullandığı 07 MKB 45 plakalı Dacia marka otomobille çarpıştı, ardından park halindeki 07 AU 0336 plakalı VS 18 hat numaralı belediye otobüsüne çarpıp devrildi.

Otomobilde sıkışan kadın yarım saatlik operasyonla dışarı çıkarıldı

Otomobilin içinde sıkışan 44 yaşındaki sürücü Gülşen S. için çevredeki vatandaşlar hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bilgi verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından Gülşen S.’yi sıkıştığı araçtan kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Kurtarma çalışmaları sırasında olayı gören bazı vatandaşların üzüldüğü gözlendi.

Kamyon sürücüsü Şahin K. ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kamyonun taşıdığı gübre yola saçılırken, kaza nedeniyle bölgede trafik bir süre aksadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.