Niğde Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Dernek Başkanı Ömer Demir ve yönetim kurulu üyeleri tarafından, ’Şehitlerimizin Emanetlerine Saygı, Hürmet ve Sağlıkla Projesi’ kapsamında çalışma yapan sağlık çalışanlarına teşekkür plaketi verildi.

Şehitlerimizin Emanetlerine Saygı, Hürmet ve Sağlıkla Projesi ile sağlık ekipleri, belirli periyotlarda şehit ailelerini evlerinde ziyaret ederek sağlık kontrollerini gerçekleştirdi. Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gazi ve Şehit Yakını Birimi’nin koordinesinde yürütülen ve şehit ailelerinin sağlık durumlarının yakından takip edilmesi ve ihtiyaç duydukları sağlık hizmetlerini en hızlı ve etkin şekilde sunulmasının hedeflendiği projenin Niğde merkez, ilçeler, köy ve kasabalarda yürütüldüğünü söyleyen Niğde Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Dernek Başkanı Ömer Demir, dernek yönetimi olarak sağlıkçılara teşekkür etti.

Demir açıklamasında, "Göstermiş oldukları gönüllülük esaslı emeklerinden samimi sohbetlerinden dolayı değerli sağlık çalışanlarımızı iş yerlerinde ve makamlarında tek tek ziyaret ederek kendilerine hem teşekkürü bir borç bilip hem de yanlarında olduğumuzu göstermek adına plaketlerini takdim ettik. Bu vesileyle projede emeği geçen herkese, tüm sağlık çalışanlarımıza göstermiş oldukları hassasiyetleri için şehit ailelerimiz adına teşekkür ediyoruz” dedi.