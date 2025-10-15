Gaziantep Sanayi Odası (GSO) tarafından yürütülen kümelenme projesi kapsamında Gaziantep Kimya Plastik İhracat Takımı, dünyanın en büyük plastik ve kauçuk endüstrisi fuarı olan ‘’K 2025 Düsseldorf Plastik ve Kauçuk Fuarı’’na katılım sağlayarak, uluslararası iş birliklerini geliştirme ve ihracat ağını genişletme yönünde önemli temaslarda bulundu.

Gaziantep’ten 21 firma ve 36 küme üyesinin yer aldığı heyet, fuar süresince sektörün öncü firmalarıyla bir araya gelerek plastik ve kauçuk endüstrisindeki son teknolojik gelişmeleri, yenilikçi üretim yöntemlerini ve küresel pazar trendlerini yakından inceledi. Katılımcılar, yenilenebilir malzeme kullanımı, geri dönüşüm teknolojileri ve çevre dostu üretim çözümleri gibi alanlarda dünya genelindeki en güncel uygulamaları yerinde görme fırsatı buldu.

Gerçekleştirilen temaslarda, Türk kimya ve plastik sektörünün güçlü üretim kapasitesi, kalite standartları ve yenilikçi yapısı tanıtılarak, Gaziantepli firmaların uluslararası pazarlardaki rekabet gücünü artırmaya yönelik önemli adımlar atıldı. Katılımcı firmalar, fuar süresince birçok potansiyel iş bağlantısı kurarak yeni ihracat kanallarına erişim imkânı elde etti.

GSO temsilcileri, fuarda stant açan Gaziantepli firmaları ziyaret ederek başarılı bir fuar geçirmeleri noktasında temennilerde bulundu.

Program kapsamında, GSO Genel Sekreter Yardımcısı M. Sermest Çapan ve firma temsilcileri, Köln Ticaret ve Sanayi Odasını da ziyaret etti. Ziyarette Almanya’daki ticaret ortamı, iş kurma süreçleri, ortak yatırım fırsatları ve karşılıklı iş birliği imkanları üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Heyet, programın son durağında T.C. Düsseldorf Başkonsolosluğu’nu ziyaret ederek Başkonsolos Ali İhsan İzbul ve Düsseldorf Ticaret Ataşesi Pınar Aslan ile bir araya geldi. Görüşmede, Türk firmalarının Almanya’daki ticari faaliyetleri, yurt dışı yatırım süreçleri, fuar ve tanıtım organizasyonlarının desteklenmesi gibi konular ele alındı.

Gaziantep Sanayi Odası, yürüttüğü ihracat odaklı projeler, kümelenme çalışmaları ve uluslararası tanıtım faaliyetleriyle kent sanayisinin küresel rekabet gücünü artırmaya devam ediyor. GSO, Gaziantep’in sadece Türkiye’nin üretim üssü değil, aynı zamandadünya pazarlarında söz sahibi bir sanayi kenti haline gelmesi hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.