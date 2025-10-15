Samsun’da jandarma tarafının evinde yapılan aramada 3 bin 472 adet sentetik ecza ile yakalanan 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun’un Tekkeköy ilçesinde uyuşturucu madde ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, jandarma ekipleri V.Ö. (24) isimli şahsın uyuşturucu satışı yaptığı bilgisine ulaştı.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı KOM, Narkotik, İstihbarat ve JASAT ekipleriyle Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüphelinin ikametinde arama gerçekleştirildi. Yapılan aramada 3 bin 472 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şahıs hakkında adli işlemlere başlandı.