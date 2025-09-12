Hava sıcaklıklarının ani düşüşü ve özellikle gece saatlerinde etkili olan soğuk, Kırşehir’de vatandaşları aktarlara yönlendirdi. Bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyenler, doğal ürünlere yoğun ilgi gösteriyor.

Tarihi Uzun Çarşı’da 40 yılı aşkın süredir aktarlık yapan 68 yaşındaki Ünsal Gümüş, soğuk havalarda vücut direncini artırmak için yıllardır pekmez, ceviz ve tahin üçlüsünü tükettiğini belirtti. Gümüş, bu doğal karışımı düzenli kullandığı için yıllardır gribal enfeksiyonlara yakalanmadığını söyledi.

"Kış mevsimine doğal destekle giriyor"

Sonbahar aylarının gelmesiyle birlikte bağışıklık sistemini korumanın önemli olduğunu vurgulayan Ünsal Gümüş, "40 yılı aşkın süredir bu işi yapıyorum. Kırşehir’de havalar soğumaya başladı mı insanlar doğal ürünlere yönelir. Ben de yıllardır ceviz, pekmez ve tahini karıştırarak yerim. Allah’a şükür bu sayede grip nedir bilmem. Herkese tavsiye ediyorum. Hastanelerde enfeksiyon vakaları fazla" dedi. Vatandaşların özellikle son günlerde soğuk algınlığına karşı bitkisel karışımlar ve doğal ürünlere yoğun ilgi gösterdiğini söyleyen Gümüş, zencefil, zerdeçal, ıhlamur ve adaçayına da talebin arttığını belirtti. Aktarlar, kış aylarında en çok talep gören ürünlerin başında ıhlamur, kuşburnu, tarçın ve hatmi çiçeğinin geldiğini ifade ediyor.