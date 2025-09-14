İzmir’in Seferihisar ilçesine bağlı Sığacık, bu yıl bir kez daha Gran Fondo İzmir heyecanına ev sahipliği yaptı. Bugün saat 08.00’da Sığacık Sahil Parkı’ndan verilen startla, 500 bisikletçi hem uzun hem kısa parkurlarda zorlu ama unutulmaz bir mücadele sergiledi ve yine aynı noktada finişe ulaştı.İZMİR (İGFA) - 14 Eylül Pazar günü saat 08.00’de Sığacık’ta Seferihisar İlçe Emniyet Müdürü Murat Dokumacı ve Seferihisar Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Zekeriya Kuşak’ın verdiği startla başlayan Gran Fondo İzmir 2025, Ege’nin kalbinde doğa, tarih, kültür ve sporu buluşturan eşsiz parkuruyla bisiklet tutkunlarını ağırladı. Organizasyon;

İzmir Valiliği, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Bisiklet Federasyonu, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Seferihisar Belediyesi’nin destekleriyle, Škoda Türkiye, Mosso Bisiklet, SPX, Rova Teknoloji ve Züber’in sponsorluğunda 78 Event tarafından gerçekleştirildi.

“Home of Gran Fondo” vizyonuyla gerçekleştirilen yarışta, Uzun Parkur (92,9 km, 1.570 m tırmanış) ve Kısa Parkur (45,9 km, 486 m tırmanış) olmak üzere iki farklı rota yer aldı. Amatör bisikletçilerin yanı sıra paralimpik ve tandem sporcuların da katıldığı organizasyonda, bisikletçiler Ege’nin masmavi denizi, tarihi dokusu ve zeytin ağaçlarıyla çevrili parkurlarda unutulmaz bir mücadele sergiledi.

Gran Fondo İzmir 2025’te bisikletçiler, hem uzun parkurda (92,9 km – 1.570 m tırmanış) hem de kısa parkurda (45,9 km – 486 m tırmanış) kıyasıya bir mücadele sergiledi. Sporcularan verilen startın ardından kısa parkurda yüksek tempo hemen dikkat çekti; sporcular sahil boyunca rüzgârın da etkisiyle agresif ataklarla yarışa hızlı bir başlangıç yaptı.

Uzun parkurda ise dayanıklılık ve strateji ön plana çıktı. İlk kilometrelerde toplu halde ilerleyen bisikletçiler, Seferihisar’ın zorlu rampaları ve inişli çıkışlı yollarında birbirinden koptu. Tırmanış bölümleri yarışın kaderini belirlerken, liderlik mücadelesi özellikle son kilometrelerde yoğunlaştı. Rüzgârın desteğini de arkasına alan sporcular, finişe doğru nefes kesen bir tempoyla pedal çevirdi.

Her iki parkurda da bisikletçiler, Ege’nin masmavi denizi, tarihi dokusu ve zeytin ağaçlarıyla çevrili yollarında hem fiziksel hem de duygusal bir yolculuk yaşadı. Yarışın sonunda, sporcular başladıkları noktaya dönerek mücadelelerini aynı yerde noktaladı ve Gran Fondo İzmir 2025 coşkulu bir finişle tamamlandı.

GRAN FONDO İZMİR 2025’TE KAZANANLAR BELLİ OLDU

Ege’nin incisi İzmir’de düzenlenen Gran Fondo İzmir, bisiklet tutkunlarını unutulmaz bir yarışta buluşturdu. Seferihisar’ın Sığacık Mahallesi’nden verilen startla başlayan organizasyonda, sporcular hem uzun hem kısa parkurlarda kıyasıya mücadele etti.

Kısa parkurda erkeklerde Nevzat Enes Aygül (01:20:09), kadınlarda Gökçe Demirsoy (01:23:26) birinciliğe ulaştı. Uzun parkurda erkeklerde Gökhan Uzuntaş (02:53:44), kadınlarda ise Aylin Yüce (03:27:15) zafere pedal bastı.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Bisikletçilerin kıyasıya rekabetine sahne olan Gran Fondo İzmir 2025, görkemli bir ödül töreniyle noktalandı. Dereceye giren sporculara ödülleri; Seferihisar İlçe Emniyet Müdürü Murat Dokumacı, Seferihisar İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Abdülkadir Şimşek, Seferihisar Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Zekeriya Kuşak, Seferihisar İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Abdürrahim Gülsevgi, Türkiye Bisiklet Federasyonu MHK Başkanı Celal Siper, Seferihisar Belediyesi Etkinlikler Direktörü Emre Toköz, Škoda Türkiye Pazarlama Uzmanı Yağmur Abay, Rova Teknoloji Temsilcisi Vedat Kartal, Mosso Bisiklet’ten Hüsnü Sundu, Liman Hotel Genel Müdürü İskender Topurcu, Uzun Parkur Direktörü Mustafa Kemal Kara ve Kısa Parkur Direktörü Ensar Efendioğlu tarafından takdim edildi.