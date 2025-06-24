Muğla Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyeciliğe ve eğitime verdiği önem kapsamında sosyal hizmet atölyesi olarak hayata geçirdiği Gözcüler Evi’nde çocukları farklı atölyelerle buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda karnesini alıp yaz tatili heyecanını yaşayan öğrenciler Gözcüler Evi’nde gerçekleştirilen sinema akşamı ile keyifli vakit geçirdi.

Yaz tatili Gözcüler Evi’nde güzel

Gözcüler Evi’nde yaz tatili boyunca 4-18 yaş arası çocukları farklı branşlarda atölye çalışmaları bekliyor. Hem eğitici hem de öğretici atölyeler arasında; İngilizce, Satranç, Akıl Zekâ Oyunları, Resim Atölyesi, Yenilikçi Drama, Seramik Atölyesi, Ergoterapi Atölyesi, Okul Öncesi Etkinlikleri ve Taş Boyama, Kâğıt Sanatları, Ebru, Engelli Sanat Atölyeleri yer alıyor.

Sinema Akşamı büyük ilgi gördü

Sinema akşamında ‘Hayvanlar Şehri animasyon filmini izleyen 30 çocuğa ikram olarak patlamış mısır verildi. Sinema akşamına katılan çocuklar Gözcüler Evi’nde yapılan etkinlikleri şu cümlelerle anlattı;

Deniz Asya Taşkıran, "Burada film izlemeye geldim. Arkadaşlarımı da benimle gelmeleri için davet ettim. Akşamım çok güzel geçiyor. Yaz boyunca böyle etkinler olmasını çok isterim."

Yağmur Zehir, "Gözcüler Evi’nin yaz kurslarına geliyorum. Resim atölyesine gelmeyi seviyorum. Bugün de akşam sinemasına geldik, çok beğendik. Hem arkadaşlarımızla kaynaştık hem de film izledik."

Çağan Mete Uğur, "Buraya İngilizce kursuna geliyorum. Gözcüler Evi’nde çok keyifli vakit geçiyorum. Burada hem eğleniyorum hem öğreniyorum bu yüzden çok keyif alıyorum. Bugün de öğretmenlerimizin hazırladığı film etkinliğindeyiz. Çok da keyifli ve güzel bir akşam geçiriyoruz."

Hilal Menekşe, "Gözcüler Evi’nde resim, ebru, seramik yapıyoruz. Satranç kursuna katılıyoruz. Sinema etkinliği de diğer atölyeler gibi çok güzeldi. Arkadaşlarımla birlikte geldik ve film izleyip mısır yedik. Bence herkes bu atölyelere katılsın."

Dülger, "Gelişimlerine katkı sağlamak istiyoruz"

Gözcüler Evi’nde Görsel Sanatlar Öğretmeni Duygu Bilgi Dülger, "Çocuklarımızla kış dönemini kapatıp yaz dönemine keyifli bir şekilde geçmek için Gözcüler Evi’nde sinema akşamıyla çocuklarla buluştuk. Yaz aylarında da çocuklar için İngilizce, satranç, akıl zekâ oyunları, yenilikçi drama, seramik, resim ve ebru atölyesi gibi atölyeler düzenleyeceğiz. Bu atölyelerle çocuklarımızın gelişimine katkı sağlamayı hedefliyoruz. 4-18 yaş aralığındaki çocuklarımız ve özel bireylerimiz kendileri için hazırlanan atölyelerimizden faydalanabilirler. Çocuklarımızı güvenli, sevgi dolu bir ortamda desteklemeye devam ediyoruz" açıklamalarında bulundu.

Başkan Aras, "Muğla’da yaşayan her çocuk yeteneklerini keşfetsin istiyoruz"

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Gözcüler Evi’ndeki yaz etkinlikleriyle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Çocuklarımızın ve gençlerimizin güvenli, üretken ve mutlu ortamlarda büyümesi bizim için çok kıymetli. Gözcüler Evi gibi sosyal hizmet merkezlerimiz, sadece birer bina değil; çocuklarımızın hayallerine, yeteneklerine ve gelişimlerine dokunan yerler. Yaz boyunca devam edecek atölyelerle onların hem eğlenmelerini hem de öğrenmelerini hedefliyoruz. Muğla’da yaşayan her çocuğun kendini özgürce ifade edebileceği, yeteneklerini keşfedebileceği alanlar oluşturmak için çalışıyoruz"