Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, 2022 yılında kardeş şehir protokolü imzalanan Kuzey Makedonya’nın Gostivar kentinden gelen heyeti makamında ağırladı.

Gostivar Belediye Başkan Vekili Gzim Hacı Eyüp, Belediye Meclis Başkanı Namık Durmuşi ve Meclis Üyesi Raif Raifi’den oluşan heyetin gerçekleştirdiği ziyarette, iki şehir arasındaki dostane ilişkilerin güçlendirilmesi ve karşılıklı iş birliğinin artırılması konusunda önemli değerlendirmelerde bulunuldu.

Gostivar heyeti, Başkan Kahveci’ye yeni görevinde başarılar dileyerek, hayırlı olsun temennilerini iletti. Ziyaret sırasında, kültürel, sosyal ve belediyecilik alanlarında gerçekleştirilebilecek ortak projeler üzerine fikir alışverişi yapıldı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kahveci, kardeş şehir ilişkilerinin önümüzdeki süreçte daha da gelişeceğini ifade etti.

Ziyaret, anı defterinin imzalanması ve karşılıklı hediye takdimlerinin ardından günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.