Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Kütahya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Türk Mutfağı Haftası kapsamında düzenlenen "Kütahya Yöresel Lezzetler" ikram programına katıldı.

Kütahya’nın zengin mutfak kültürünü tanıtmak ve yerel lezzetleri vatandaşlarla buluşturmak amacıyla düzenlenen etkinlik, bu yıl polis kontrol noktasında gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında kontrol noktasından geçen araç sürücüleri ve yolculara da yöresel ikramlarda bulunuldu.

Şehrin kültürel mirasının önemli bir parçası olan geleneksel lezzetler özenle hazırlanarak misafirlere sunulurken, etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. Yoğun ilgi gören etkinlikte vatandaşlar, Kütahya’ya özgü tatları deneme fırsatı buldu ve organizasyona katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Belediye Başkanı Eyüp Kahveci yaptığı açıklamada, Kütahya mutfağının Anadolu’nun en köklü lezzet geleneklerinden birine sahip olduğunu vurgulayarak, bu kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekti.