Ezurum Valisi Mustafa Çiftçi, TRT Erzurum Bölge Müdürlüğü’nü ziyaret etti.

Ziyarette, kurum amirleri de hazır bulundu. Kurum’la ilgili TRT Erzurum Bölge Müdürü Ayça Alemdar’dan brifing alan Çiftçi, Ekonomik İş Birliği Teşkilatı Ülkeleri (EİT) 2025 Erzurum Turizm Başkenti ve Avrupa Kış Sporları Başkenti programları kapsamında Erzurum’da düzenlenen Uluslararası AFAD Kış Tatbikatı’nda ve Snowboard Cross Dünya Kupası’nda görev alan 19 kurum personeline "Başarı Belgesi" takdim etti. Valimiz Sayın Çiftçi’ye ziyaretleri esnasında Vali Yardımcısı Sayın Mustafa Berk Çelik eşlik etti.