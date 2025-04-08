Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül ve yönetim kurulu kararıyla Erzurum Büyükşehir Belediyespor’un güreş hocası Kenan Gör, U17 Yaş Milli takım teknik direktörlüğüne getirildi.

U17 Yaş Güreş Milli takımı Erzurumlu Kenan Gör’e emanet edildi. Aynı zamanda Erzurum Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Kulübü güreş antrenörü olan Kenan Gör’ün Milli takıma hoca olması Dadaşlar Diyarında ve Oltu’da büyük bir sevinç yaşattı.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül ve yönetim kurulu kararıyla U17 Yaş Takımı Teknik Direktörlüğüne getirilen Kenan Gör, büyük bir gurur yaşarken, başarı için şimdiden kolları sıvadı. Dadaş başpehlivan, minderde ve er meydanlarında elde ettiği başarıları teknik direktör olarak U17 Yaş Milli takımda da göstermek için çalışacak.

Bir koltukta iki karpuz taşıyacak

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Güreş Takımının antrenörü olarak Süper Ligde boy gösteren Kenan Gör, milli takımda da teknik direktörlük görevini yaparak adeta bir koltukta iki karpuz birden taşıyacak.

Oltu’da Gör sevinci

Oltulu olan başarılı eski milli güreşçi Kenan Gör’ün U17 Yaş Güreş Milli Takımına Teknik Direktör olması Oltulu sporseverleri de mutlu etti.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Güreş Antrenörü Kenan Gör, Güreş Türk Milli Takımı’nda teknik direktörlük görevine getirilmesinin gururunu yaşadıklarını ifade eden Oltulu güreşseverler, çiçeği burnunda teknik direktöre başarı dileklerini ilettiler.

Akdeniz kupası oyunları şampiyonu

Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi Bölümü mezunu olan Kenan Gör’ün spor kariyerinde Akdeniz Kupası şampiyonluğu, 2 Türkiye şampiyonluğu, bir Türkiye 2.’liği, üç Türkiye 3.’lüğü, Grand Prix Turnuvasında 2 şampiyonluğu ve Grand Prix ikinciliği bulunuyor.

Er meydanında başpehlivan

Minderdeki aktif güreşi noktalamasına rağmen er meydanlarında ve yağlı güreşlerde Erzurum ve Türk güreşine hizmet veren Kenan Gör, bir çok er meydanında kürsünün en üst basamağına çıkarak başpehlivan oldu.

Ay-Yıdıldızlı formaya hizmet edecek olmak benim için gurur

U17 Güreş Milli Takımı Teknik Direktörü Kenan Gör, "Ay-yıldızlı milli formaya U17 Yaş Milli takımı teknik direktörü olarak hizmet etmek benim için büyük bir gurur kaynağı olacak" dedi.

Milli Takım Teknik Direktörlüğü görevine getirildiği için sevinçli olduğunu ifade eden Gör, "Türkiye’den genç yaştaki sporcularımızın gelişimine büyük bir katkı sunmayı, elde ettiğimiz deneyimler ile sporcularımızı en iyi şekilde yetiştirmeye, uluslararası müsabakalara hazırlamayı hedefliyorum. U17 Milli Takım Teknik Direktörlüğü görevi ile Türk güreşini en iyi yerlere getirmek için milli güreşçiler için elimden geleni yapacağım. Bana bu görevi uygun gören Türkiye Güreş Federasyonu Başkanımız Taha Akgül’e ve Türkiye Güreş Federasyonu Yönetim Kurulu’na teşekkürlerimi iletiyorum. İnşallah Türk güreşini şu anda bulunduğu yerden daha iyi bir noktaya taşıyabilmek için var gücümle çalışacağım. Bütün sporcularımıza ve antrenörlerimize başarılar dilerim" diye konuştu.

Dal ve Çakmur’dan başarı dileği

Erzurumspor Başkanı Ahmet Dal ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur da, U17 Yaş Milli takım teknik direktörlüğüne getirilen Kenan Gör’e başarı dileklerini ilettiler.