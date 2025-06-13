Kütahya Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen "Avrupa Sanatsal Zanaat Günleri 2025" ile Otizm Farkındalık Ayı etkinlikleri kapsamında gönüllü olarak atölye çalışmalarına destek veren sanatçılara teşekkür belgeleri takdim edildi.

3-4-5 Nisan tarihlerinde Etüd Proje Müdürlüğü’ne bağlı Zanaat ve Halk Sanatları Deneyimleme Konağı’nda düzenlenen Seramik Boyama, Çark Torna ve Keçe Atölyeleri ile 11 Nisan’da Sevgi Denizi Özel Eğitim Uygulamalı Okulu’nda gerçekleştirilen özel atölye çalışmalarına gönüllü olarak katılan sanatçılar Rıdvan Aşar, Coşkun Kutlu ve Suna Ulucan, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci tarafından ağırlandı.

Başkan Kahveci, gönüllü sanatçılara teşekkür belgelerini takdim ederek, sanata ve özel çocuklara sundukları katkılardan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kütahya’nın sanat ve zanaat kültürüne verilen desteğin kıymetine dikkat çeken Kahveci, sosyal sorumluluk bilinciyle sürdürülen bu tür çalışmaların artarak devam edeceğini vurguladı.

Sanatçılar da kendilerine sunulan anlamlı belge için teşekkür ederek, Kütahya Belediyesi ile birlikte topluma katkı sağlamaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.