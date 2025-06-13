Menteşe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Özer Türk Caddesi’nde kaldırım yenileme çalışmalarına başlandı. Çalışmalar kapsamında, yaya trafiğinin yoğun olduğu kaldırım karo taş uygulamasıyla yenilenecek.

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, geçtiğimiz ay bölgede gerçekleştirdiği saha incelemesinde cadde üzerindeki kaldırımların tamamen yenileneceğini belirtmişti. Bayram sonrası başlatılan çalışmalar kapsamında, caddenin yaya trafiği açısından daha güvenli ve estetik hale getirilmesi hedefleniyor.

Konuya ilişkin açıklama yapan Başkan Köksal Aras, "Mayıs ayında yaptığımız saha incelemesinde Özer Türk Caddesi’nde kaldırım yenilemesi yapılacağını paylaşmıştık. Ekiplerimiz program kapsamında çalışmalara başladı. Yaya trafiğinin yoğun olduğu bu bölgede, yenileme çalışmasını kısa sürede tamamlamayı planlıyoruz. Menteşe’de yaşayan her bir vatandaşımız için ilçemizi adım adım güzelleştirmeye devam ediyoruz" dedi.